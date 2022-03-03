ترتيب الدوري السعودي: الهلال يسحق النصر برباعية.. والاتحاد يتخطى ضمك ويتمسك بالصدارة

حقق فريق الهلال فوزاً كبيراً على مضيفه النصر، اليوم الخميس، 4-0، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكرر الهلال تفوقه على منافسه، بعد أن تغلب عليه 2-1 في دور الثمانية بكأس خادم الحرمين الشريفين في فبراير (شباط) الماضي.

منح ماتيوس بيريرا التقدم للهلال بتسديدة منخفضة في الدقيقة 16 وضاعف سالم الدوسري النتيجة بتسديدة متقنة على حافة منطقة الجزاء بالدقيقة 34.

وهز الدوسري الشباك مجددا بتسديدة رائعة مستغلا كرة مرتدة من الدفاع في اللحظات الأخيرة بالشوط الأول.

وتعرض النصر لضربة جديدة بطرد المدافع الأرجنتيني فونيس موري بالدقيقة 63.

وأفلت النيجيري أوديون إيجالو من الدفاع ليضيف الهدف الرابع لأبطال آسيا قبل ربع ساعة من النهاية.

ورفع الهلال رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بفارق أربع نقاط خلف النصر صاحب المركز الثاني.

الاتحاد يتمسك بالصدارة

كما عزز الاتحاد صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي)، بعد فوزه على ضمك 2-1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة.

وتقدم الاتحاد عن طريق فهد المولد في الدقيقة 75، فيما أضاف زميله عبد الرحمن العبود الهدف الثاني في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني سجل إيمليو زيلايا هدف تقليص الفارق لضمك من ضربة جزاء.

وشهدت المباراة طرد كل من عبد الرحمن العبود لاعب الاتحاد ومازن أبو شرارة لاعب ضمك في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب بعد خوضه 22 مباراة، بفارق عشر نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني والذي يواجه الهلال في وقت لاحق من اليوم الخميس.

على الجانب الآخر تجمد رصيد ضمك عند 36 نقطة في المركز الخامس.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: