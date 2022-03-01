مصادر: أبو جبل يوقع عقود انضمامه لنادي النصر السعودي

كشف مصدر مقرب من محمد أبو جبل لاعب نادي الزمالك أن الحارس المصري وقع لنادي النصر السعودي في صفقة انتقال حر.

وقال المصدر المقرب من أبو جبل لـ“إرم نيوز“ إن حارس الزمالك وقع على عقد انضمامه لنادي النصر، أمس السبت، في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف: ”أبو جبل وقع للنصر لمدة موسمين، وحصل بالفعل على مقدم التعاقد“، لكنه رفض الإفصاح عن القيمة المالية التي سيحصل عليها الحارس.

وعن صورته مع الوكيل السعودي التي انتشرت عبر مواقع التواصل، قال: ”توقيعه لوكيل شيء قانوني وطبيعي كي يضمن هذا الوكيل حقه في العمولة المقررة له من الطرفين“.

وينتهي عقد محمد أبو جبل مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق مع دخوله الفترة الحرة من عقده.

وبدأ أبو جبل مسيرته الاحترافية موسم 2010-2011 مع نادي إنبي، قبل أن ينتقل للزمالك صيف 2013، وقضى مع الزمالك 3 سنوات، وبعدها رحل لسموحة، ثم عاد إلى القلعة البيضاء مرة أخرى في يوليو 2019 وحتى الآن.

وتسبب أبو جبل بتتويج الزمالك بكل من كأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي، كما أنه توج بكأس مصر 2019.