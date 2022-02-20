البندري مبارك تكتب التاريخ وتسجل أول هدف في تاريخ المنتخب السعودي للسيدات

أحرزت البندري مبارك لاعبة المنتخب السعودي للسيدات أول أهداف منتخب بلادها في التاريخ، خلال مباراة السعودية الأولى للسيدات ضد سيشيل التي تقام مساء اليوم الأحد.

ودونت البندري مبارك تاريخًا جديدًا للمنتخب السعودي للسيدات بإحراز أول الأهداف السعودية النسائية في الشوط الأول من المباراة الودية بين السعودية وسيشيل.

🔴 يا كاتب التاريخ دوّن هذه اللحظات! الـــــــبــــنــــدري مــبـــارك تسجل أول أهداف المنتخب السعودي الأول للسيّدات في التاريخ 🦅🇸🇦#السعودية_سيشل #السعودية pic.twitter.com/hnOXlqoP9w — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 20, 2022

ويحل المنتخب السعودي للسيدات ضيفا على منتخب سيشل اليوم، 20 من شهر فبراير، قبل أن يخوض مباراته الثانية ضد منتخب المالديف في 24 من الشهر نفسه في مدينة ”ماليه“ في جمهورية المالديف.

وتعتبر هاتان المباراتان هما الأوليان في سجلات المنتخب الوطني الأول، تمهيدا لدخوله التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بشكل رسمي.

أعلنت الألمانية مونيكا ستاب مدربة المنتخب السعودي للسيدات، عن ”التشكيل التاريخي“ لأول فريق يخوض أولى مبارياته اليوم أمام سيشل.

وتكتب كرة القدم في السعودية تاريخا جديدا، عندما يخوض المنتخب الوطني للسيدات أولى مبارياته أمام جزر سيشل، اليوم الأحد.

وفيما يلي أول تشكيل لمنتخب السعودية للسيدات:

حراسة المرمى: سارة خالد

خط الدفاع: بيان صدقة – لانة عبدالرزاق – تالة الغامدي – لين محمد.

خط الوسط: ليان جوهري – مريم التميمي – سارة حمد.

خط الهجوم: البندري مبارك – نورة إبراهيم – البندري هوساوي.