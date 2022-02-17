ترتيب هدافي الدوري السعودي: إيغالو يطارد تاليسكا

ارتقى النيجيري أوديون إيغالو مهاجم نادي الهلال إلى صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي، مناصفة مع البرازيلي تاليسكا لاعب النصر.

وسجل إيغالو هدفين خلال المباراة التي تقام بين الهلال والشباب، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين ”يوم التأسيس“ من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم أوديون إيغالو بالهدف الأول لصالح الهلال في الدقيقة 18، وأضاف أندري كاريلو الهدف الثاني في الدقيقة 25.

ووقع موسى ماريجا على الهدف الثالث في الدقيقة 30، قبل أن يضيف إيغالو ليحرز الهدف الثاني له والرابع للهلال في الدقيقة 43.

ورفع إيغالو رصيده من الأهداف إلى 14 هدفًا ليتساوى مع البرازيلي تاليسكا لاعب النصر وصاحب نفس العدد من الأهداف.

ويطارد الثنائي السابق كلا من رومارينيو مهاجم نادي الاتحاد وتاومبا مهاجم التعاون ولكل منهم 13 هدفا.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي:

أندرسون تاليسكا – النصر: 14 هدفًا

أوديون إيغالو – الهلال: 14 هدفًا

لياندر تاوامبا – التعاون: 13 هدفًا

رومارينيو – الاتحاد: 13 هدفًا

كريم البركاوي – الرائد: 10 أهداف

ويحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 31 نقطة من 17 مباراة، مع تبقي 3 مباريات مؤجلة.

ورفع النصر الذي حقق فوزاً مثيراً على مضيفه الباطن 4-3، اليوم الخميس رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني بعد خوضه 21 مباراة، بفارق ست نقاط خلف الاتحاد المتصدر والذي خاض 19 مباراة فقط.