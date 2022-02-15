تطورات الحالة الصحية للنجم خالد الزيلعي

تداول مغردون سعوديون صورا حديثة لخالد الزيلعي نجم نادي النصر السعودي السابق من داخل أحد المستشفيات.

وطالب مغردون بالدعاء للزيلعي الذي يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري.

وبحسب عبدالرحمن الزيلعي وهو على ما يبدو شقيق خالد، فإن نجم نادي النصر السابق أجرى عملية جراحية من المنتظر أن تسهم في تطور حالته الصحية.

ابو فيصل حبيبي سوا عمليه اليوم اسأل الله ان ينفع بها ويكتب له الاجر والعافيه دعواتكم له بالشفاء وبإذن الله من خير الى خير ياحبيبي 🙏🏻 pic.twitter.com/J2ezpUt3LX — عبدالرحمن الزيلعي (@D7oomAlZel3y) February 14, 2022

وغرد عبدالرحمن الزيلعي ”ابو فيصل حبيبي سوا عمليه اليوم أسأل الله أن ينفع بها ويكتب له الأجر والعافيه دعواتكم له بالشفاء وبإذن الله من خير إلى خير ياحبيبي“.

وتفاعل إعلاميون ولاعبون سابقون مع تغريدة عبدالرحن الزيلعي حيث بدأ تداول صور خالد الزيلعي والدعاء له بالشفاء.

غرد حساب خالد بن عبدالعزيز ”أسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامة ويرجع لعافيته وصحته، دعواتكم لخالد الزيلعي“.

وتفاعل الإعلامي علي المرشود “ كل الأمنيات والدعوات للأخ العزيز والصديق واللاعب السابق خالد الزيلعي بالشفاء العاجل، اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين“.

https://twitter.com/SaudSleem/status/1493322973675196416

وغرد سعود أل سليم ”دعواتكم لصاحب القلب الطيب، والنجم الخلوق #خالد_الزيلعي بان يشفيه الله من مرضه شفاء لا يغادر سقما ويذهب عنه البأس … خالد محتاج دعواتكم ”.

وفي السادس والعشرين من يونيو عام 2020 أعلن خالد الزيلعي إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري حيث غرد “ الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. أظهرت الفحوصات الطبيه إصابتي بمرض التصلب الجانبي الضموري مرض مجهول الأسباب طبيّا.. فلنختم دائما إعجابنا بذكر الله (ماشاء الله تبارك الله ) لا تنسوني من دعائكم ساعة استجابه لعلها تقبل دعوة أحدكم“

وسبق لخالد الزيلعي تمثيل أندية: النصر، أبها، الرائد، التعاون، والباطن، إضافة إلى المنتخب السعودي.

والتصلب الجانبي الضموري مرض متقدم في الجهاز العصبي يؤثر على الخلايا العصبية في المخ والحبل النخاعي مسببا فقدان التحكم في العضلات، ولا يعلم الخبراء سبب الإصابة به، فبعض الحالات موروثة.