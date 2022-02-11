عمر الجدعاني لاعب الاتحاد يسخر من تاليسكا في مباراة الاتحاد والنصر (صورة)

سخر عمر الجدعاني لاعب الاتحاد من طرد البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر، خلال قمة الفريقين التي حسمها ”العميد“ 3/0، في قمة منافسات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة.

ولم يشارك الجدعاني، البالغ من العمر 22 عاما، في المباراة، لكنه كان حاضرا بإثارته للجدل عبر نشر صورة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وسجل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفا وتسبب في اثنين آخرين في شباك فريقه السابق النصر، ليقود الاتحاد المتصدر إلى فوز ثمين، وقطع خطوة مهمة نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 2009.

وحقق الاتحاد فوزه العاشر على التوالي في المسابقة، وكرر انتصاره على غريمه بعد الفوز 3/1 في سبتمبر/ أيلول الماضي، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة من 19 مباراة، بفارق 7 نقاط عن الشباب أقرب منافسيه، الذي لعب مباراة أكثر، بينما ظل النصر في المركز الثالث بفارق تسع نقاط عن القمة.

وحصل تاليسكا على بطاقة حمراء مباشرة بعد مرور نحو ساعة من بداية المباراة؛ إثر احتكاك مع مواطنه البرازيلي برونو هنريكي لاعب الاتحاد، حيث أشهر له الحكم الإسباني خيسوس مانزانو بطاقة حمراء مباشرة.

وقد نشر الجدعاني صورة عبر ”سناب شات“ لتاليسكا عقب مغادرته الملعب، ويتحدث على ما يبدو إلى مراقب المباراة، في إشارة ساخرة من هداف ”العالمي“.

وهذه البطاقة الحمراء المباشرة الأولى لتاليسكا، البالغ من العمر 28 عاما، في مسيرته، لكنها الثانية التي كانت بطاقة صفراء في البداية وتحولت إلى طرد، حيث كانت البطاقة الأولى عندما كان يلعب في بنفيكا البرتغالي.

وشهدت مباراة القمة أيضا دخول البرازيلي رومارينيو التاريخ، وانضمامه لقائمة أسرع خمسة لاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ مباراة الفريقين، حيث احتاج مهاجم الاتحاد إلى خمس دقائق و29 ثانية فقط ليضع فريقه في المقدمة، بهدف من ركلة جزاء على يسار حارس وقائد النصر وليد عبد الله.

وفوز الاتحاد أنهى سلسلة النصر من الأهداف في مرمى الاتحاد، التي استمرت على مدار آخر 18 مباراة جمعت بين الفريقين، وشملت 35 هدفا.

إذ إنه قبل فوز اليوم في قمة الجولة 20 من الدوري، لم يحافظ الاتحاد على نظافة شباكه أمام النصر في الدوري منذ أغسطس/ آب 2012، حين فاز بهدف دون رد.