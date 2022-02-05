رياضة

فهد المطوع رئيس الرائد يكشف سر اشتباكه مع جماهير ناديه عقب لقاء الاتفاق (فيديو)
تاريخ النشر: 05 فبراير 2022 21:58 GMT
تاريخ التحديث: 05 فبراير 2022 22:45 GMT

فهد المطوع رئيس الرائد يكشف سر اشتباكه مع جماهير ناديه عقب لقاء الاتفاق (فيديو)

كشف فهد المطوع، رئيس نادي الرائد، سر الأزمة والاشتباكات التي حدثت بينه وبين جماهير ناديه عقب التعادل مع الاتفاق، يوم السبت، في المواجهة التي جمعت الفريقين

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف فهد المطوع، رئيس نادي الرائد، سر الأزمة والاشتباكات التي حدثت بينه وبين جماهير ناديه عقب التعادل مع الاتفاق، يوم السبت، في المواجهة التي جمعت الفريقين بالدوري السعودي.

وقال المطوع في تصريحات تلفزيونية: ”المباراة كانت ممتازة وكنا مسيطرين على اللقاء، ولكن تعادلنا بركلة جزاء، وكنا راضين عن مستوى الفريق واللاعبين، عندنا طموح نكون ضمن الخمسة الأوائل“.

وأضاف: ”أكيد فيه ناس هما شخصين كانوا موجودين يحرضون طوال الوقت، والفريق كان متقدما للدقيقة 90 فما الذي يغضبهم، أنت قادم تحضر المباراة وتتهجم على الجميع وهذا شحن الجمهور“.

وتابع: ”الجمهور كان يتساءل عن سبب إشراك أحد اللاعبين، وكنت أتناقش بالفعل مع المشجع ولكنه تلفظ بكلام غير مؤدب، وقلت له إحنا جايين نخدم الجمهور والنادي الذين يحبونه، ولكن التحريض كان واضحا وكان فيه إساءات من شخص في المدرج وهذا الشخص كتبنا فيه خطاب ولا بد أن يتأدب ويأخذ جزاءه“.

وأشار: ”هذه الحادثة وأمثالها تشجعني على زيادة العمل والمثابرة ولن تؤثر فيّ نهائيا، ولدينا جماهير ينتقدون في كل شاردة وواردة، ولكن أنا لدي حصانة من هذه الانتقادات وهذا يدفعني لزيادة العمل والمثابرة والرد على الجميع في الملعب، وفي نهاية الدوري يتم التقييم، وباقي 11 جولة فيها 33 نقطة، لدينا أمل كبير نكون ضمن الـ5 الأوائل“.

ووثق مقطع فيديو متداول على موقع تويتر لحظة اشتباك رئيس نادي الرائد فهد المطوع مع أحد جماهير الفريق.

وأظهر الفيديو المشجع وهو يتلفظ على رئيس الرائد بعد مباراة الاتفاق، ليقوم ”المطوع“ بالاشتباك معه، إلا أن الحضور تدخلوا وفضوا الاشتباك بين الاثنين.

وكانت مقاطع فيديو أخرى رصدت لحظة مطاردة جماهير الرائد للمطوع ووصفه بالفاشل، فيما قام آخرون بالاعتداء على سيارته.

وتعادل الرائد 1-1 مع ضيفه الاتفاق الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد محمد الكويكبي مع بداية الشوط الثاني.

وسجل المغربي كريم البركاوي هدف الرائد في الدقيقة 76 بتسديدة أرضية من مدى قريب، وأدرك فيليب كيش التعادل للاتفاق من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وارتفع رصيد الرائد إلى 25 نقطة في المركز السابع من 19 مباراة، مقابل 20 نقطة للاتفاق في المركز العاشر.

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