فهد المطوع رئيس الرائد يكشف سر اشتباكه مع جماهير ناديه عقب لقاء الاتفاق (فيديو)

كشف فهد المطوع، رئيس نادي الرائد، سر الأزمة والاشتباكات التي حدثت بينه وبين جماهير ناديه عقب التعادل مع الاتفاق، يوم السبت، في المواجهة التي جمعت الفريقين بالدوري السعودي.

وقال المطوع في تصريحات تلفزيونية: ”المباراة كانت ممتازة وكنا مسيطرين على اللقاء، ولكن تعادلنا بركلة جزاء، وكنا راضين عن مستوى الفريق واللاعبين، عندنا طموح نكون ضمن الخمسة الأوائل“.

وأضاف: ”أكيد فيه ناس هما شخصين كانوا موجودين يحرضون طوال الوقت، والفريق كان متقدما للدقيقة 90 فما الذي يغضبهم، أنت قادم تحضر المباراة وتتهجم على الجميع وهذا شحن الجمهور“.

وتابع: ”الجمهور كان يتساءل عن سبب إشراك أحد اللاعبين، وكنت أتناقش بالفعل مع المشجع ولكنه تلفظ بكلام غير مؤدب، وقلت له إحنا جايين نخدم الجمهور والنادي الذين يحبونه، ولكن التحريض كان واضحا وكان فيه إساءات من شخص في المدرج وهذا الشخص كتبنا فيه خطاب ولا بد أن يتأدب ويأخذ جزاءه“.

وأشار: ”هذه الحادثة وأمثالها تشجعني على زيادة العمل والمثابرة ولن تؤثر فيّ نهائيا، ولدينا جماهير ينتقدون في كل شاردة وواردة، ولكن أنا لدي حصانة من هذه الانتقادات وهذا يدفعني لزيادة العمل والمثابرة والرد على الجميع في الملعب، وفي نهاية الدوري يتم التقييم، وباقي 11 جولة فيها 33 نقطة، لدينا أمل كبير نكون ضمن الـ5 الأوائل“.

فهد المطوع – رئيس #الرائد: شخصان كانا يحرضان ضد الإدارة منذ بداية المباراة وشخص تلفظ علي بكلام غير مقبول وسنتعامل معهم قانونيًا.. هذه الحالة تشجعني على المثابرة ولن أستقيل من رئاسة النادي#الرائد_الاتفاق ⁦#ShahidVIP⁩

⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/uj1ehMjwWi — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 5, 2022

ووثق مقطع فيديو متداول على موقع تويتر لحظة اشتباك رئيس نادي الرائد فهد المطوع مع أحد جماهير الفريق.

وأظهر الفيديو المشجع وهو يتلفظ على رئيس الرائد بعد مباراة الاتفاق، ليقوم ”المطوع“ بالاشتباك معه، إلا أن الحضور تدخلوا وفضوا الاشتباك بين الاثنين.

وكانت مقاطع فيديو أخرى رصدت لحظة مطاردة جماهير الرائد للمطوع ووصفه بالفاشل، فيما قام آخرون بالاعتداء على سيارته.

وتعادل الرائد 1-1 مع ضيفه الاتفاق الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد محمد الكويكبي مع بداية الشوط الثاني.

جماهير الرائد تحاول الاشتباك مع رئيس النادي بعد التعادل مع الاتفاق (فيديو) https://t.co/AK2U1cSx5t pic.twitter.com/HtyL4TuXWt — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 5, 2022

وسجل المغربي كريم البركاوي هدف الرائد في الدقيقة 76 بتسديدة أرضية من مدى قريب، وأدرك فيليب كيش التعادل للاتفاق من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وارتفع رصيد الرائد إلى 25 نقطة في المركز السابع من 19 مباراة، مقابل 20 نقطة للاتفاق في المركز العاشر.