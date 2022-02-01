رياضة

صحيفة: الهلال يقترب من التعاقد مع فهد المولد
تاريخ النشر: 01 فبراير 2022 15:45 GMT
تاريخ التحديث: 01 فبراير 2022 16:05 GMT

صحيفة: الهلال يقترب من التعاقد مع فهد المولد

الزعيم توصل لاتفاق شبه نهائي مع المولد بعد العرض المغري.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الهلال اقترب من التوقيع مع لاعب المنتخب السعودي ونجم نادي الاتحاد فهد المولد، خلال الفترة المقبلة.

ونشرت صحيفة ”عكاظ“ السعودية، نقلا عن مصادرها، أن نادي الهلال اقترب من التوقيع مع فهد المولد، الذي دخل فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده مع ناديه الحالي، يوم الأحد 23 من شهر يناير الماضي، والتي يحق لأي نادٍ التوقيع رسميا مع اللاعب بعد دخوله الفترة الحرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزعيم توصل لاتفاق شبه نهائي مع المولد بعد العرض المغري، الذي لم يتم الكشف عنه، ومن المتوقع حسم الصفقة في الأيام القليلة القادمة.

ويسعى أيضًا نادي النصر لاستقطاب اللاعب بعد دخوله الفترة الحرة، وفق ما نشرته الصحيفة.

وكانت الإدارة الاتحادية فتحت خط المفاوضات مع المولد في الأيام الماضية قبل التحاقه بمعسكر المنتخب السعودي في جدة، الذي خاض مباراتي عمان واليابان ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وستستكمل إدارة العميد ملف المفاوضات مع المولد خلال الساعات القادمة بعد فراغه من مهمته الوطنية، لإتمام إجراءات تجديد عقده مع العميد.

فهد المولد يعد واحدًا من النجوم الأساسيين في صفوف نادي الاتحاد طوال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تواجده بشكل دائم في قائمة المنتخب السعودي.

ويعتلي الاتحاد صدارة جدول ترتيب فرق بطولة دوري المحترفين السعودي برصيد 41 نقطة من 17 جولة خاضها الفريق، وله مباراة مؤجلة ضد الهلال من الجولة الثانية عشرة، ستقام في مارس المقبل.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي أعلن إنهاء أحد أهم الملفات خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بالحصول على شهادة الكفاءة المالية بشكل رسمي، الأسبوع الماضي.

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