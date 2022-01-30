وليد الفراج: الأهلي السعودي ينفي وجود أي مفاوضات مع المدرب خورخي جيسوس

كشف الإعلامي وليد الفراج، حقيقة ما تم تداوله مساء أمس السبت، عن النادي الأهلي السعودي في مفاوضات للتعاقد مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس؛ لقيادة ”الراقي“ في المرحلة المقبلة، بدلا من المدرب الحالي الألباني بيسنيك هاسي.

وكانت صحيفة ”الجزيرة“ كشفت عن وجود هذه المفاوضات، ولم تكشف عن تفاصيل أخرى بشأن الصفقة.

وقال الفراج، عبر برنامج ”أكشن مع وليد“: ”هناك أحاديث كثيرة خلال أمس عن جيسوس أنه سيدرب الأهلي، وتأكدنا من النادي بشأن هذه الأخبار المنتشرة“.

وأضاف ”الأهلي أكد أنه لا يوجد شيء بخصوص التفاوض مع جيسوس خلال الفترة الحالية“.

وتابع ”هل هاسي سيستمر حتى نهاية الموسم؟ هذا الأمر غير مؤكد، إذ كان في البداية هناك دعم للمدرب لكي يستمر، ولكن الآن ليس مؤكدًا أن يستمر إلى نهاية الموسم“.

وأردف ”هل يستمر لفترة لكي يحصل على فرصة جديدة مع اللاعبين الجدد؟ ولكن ثبتت الرؤية أنه قد يرحل قبل نهاية الموسم“.

فيما قال الإعلامي أسامة النعيمة، في تصريحات تلفزيونية ”جيسوس مدرب الكل يتمناه وحتى الآن يتذكره جمهور الهلال، وطرح اسمه لعودته مرة أخرى ولكن حسب التقارير الإعلامية الأخيرة فالمدرب لا يرغب إلا بالعمل في القارة الأوروبية، كما أنه سيطلب راتبا كبيرا حال عودته للهلال“.

اسامة النعيمة :

هل سيعود "خيسوس" للهلال أم الأهلي ؟ ..

المدرب "خيسوس" الجميع يتمناه .. لكنه لا يرغب بالخروج من القارة الأوروبية ..

الحصاد الرياضي …@osamahhnaeemah pic.twitter.com/Ildk0HSTZH — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) January 29, 2022

وسبق لجيسوس صاحب الـ67 عامًا، وأن تولى تدريب نادي الهلال خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يناير 2019، حيث قاد الفريق في 20 مباراة بجميع المسابقات، حقق الفوز 15 مرة وتعادل في 4 لقاءات وخسر مرة واحدة فقط.

وتوج مع الهلال بلقب واحد وهو كأس السوبر السعودي وكان على حساب الاتحاد بنتيجة 2-1.

وكان جيسوس غادر بنفيكا الشهر الماضي، بعد الهزيمة (0-3) من بورتو في كأس البرتغال.

ويعيش الأهلي موسمًا صعبًا جدًا في الدوري السعودي، إذ لم يحصد الفريق سوى 20 نقطة من مبارياته الـ18، ليتواجد في المركز التاسع بجدول الترتيب، وقد فقد كل فرصه في التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

هذا الأمر دفع العديد من الجماهير والإعلاميين والنقاد الرياضيين للمطالبة بإقالة المدرب بيسنيك هاسي، الذي يعيش موسمه الأول مع الفريق، لكن الإدارة برئاسة ماجد النفيعي لم تطرده حتى الآن.

الأهلي تعاقد مع هاسي بداية الموسم الجاري بعد نجاحه اللافت في الدوري السعودي مع الرائد، ولكن الأداء والنتائج جاءت مخيبة للغاية؛ ما جعله محل انتقاد الجميع في السعودية.

الأهلي تحت قيادة هاسي لعب 18 مباراة في الدوري السعودي لم يفز سوى في 4 وتعادل في 8 وخسر 6 مباريات، وقد سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبلوا 24.

الفريق يتواجد في المركز التاسع حاليًا برصيد 20 نقطة، جمعها من خوض 18 مباراة.