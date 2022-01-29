يوسف بلايلي يقترب من الانضمام لنادي التعاون السعودي

كشفت صحيفة ”الرياضية“ على أن نادي التعاون السعودي قدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع الجزائري يوسف بلايلي، لضمه للفريق في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضحت الصحيفة، عبر حسابها على ”تويتر“، يوم السبت، أن ”يوسف بلايلي سيكون لاعبا للتعاون لمدة موسم ونصف الموسم، وأن الصفقة في طريقها إلى الحسم بشكل رسمي“.

وكان بلايلي قد شارك مؤخرا مع منتخب بلاده في خروجهم مبكرا من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا في الكاميرون، بعد سلسلة من النتائج الباهتة والمستويات الضعيفة لحامل اللقب.

وكان بلايلي قد قام في وقت سابق بفسخ عقده مع نادي قطر لأسباب مادية بالأساس، ليصبح متاحا بالمجان في سوق الانتقالات.

وأشارت بعض التقارير في الفترة الأخيرة، إلى أن بلايلي رفض العديد من العروض للعودة إلى الدوري الفرنسي خلال المرحلة المقبلة.

كما ارتبط اسم بلايلي بالعديد من الأندية خلال الفترة الماضية، حيث أكدت تقارير صحفية على أنه يمتلك عروضًا من إسبانيا والدوري الفرنسي، ولكنه لم يحسم تعاقده مع أي فريق حتى الآن.

ويحتاج يوسف بلايلي لحسم وجهته الجديدة في أسرع وقت، وذلك من أجل تجهيز نفسه بشكل جيد للمواجهتين الحاسمتين اللتين ستجمعان منتخب الجزائر بنظيره الكاميروني في تصفيات المونديال.

وكانت لبلايلي تجربة في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك رفقة النادي الأهلي السعودي، ولكن لم يُكتب لها النجاح، حيث رحل سريعًا لينضم إلى قطر القطري.

ومن المقرر أن يشارك فريق التعاون، في الملحق المؤهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، حيث يواجه الجيش السوري، على التأهل إلى المجموعة الرابعة، مع أندية باختاكور الأوزبكي والدحيل القطري وسباهان الإيراني.

وبلايلي، البالغ 29 عامًا، من مواليد مدينة وهران الجزائرية، يلعب في مركز الجناح الأيسر وصانع الألعاب، تنقل بين عدد من الأندية، بدءًا من مولودية وهران وأهلي برج بوعريرج، ثم الترجي التونسي واتحاد العاصمة الجزائري وأنجيه الفرنسي.

وخاض يوسف بلايلي 235 مباراة في مسيرته الكروية، سجل خلالها 69 هدفًا وصنع 61 تمريرة حاسمة، كما توج بالعديد من البطولات، أبرزها كأس أمم أفريقيا 2019 وكأس العرب 2021 مع منتخب الجزائر، ودوري أبطال أفريقيا 2018 و2019 مع الترجي، وكذلك الدوري التونسي ”4 مرات“، كأس السوبر التونسي، كما توج بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا في 2019، والكرة الفضية في كأس العرب 2021.