المنتخبات المتأهلة لكأس العالم قطر 2022

بلغ المنتخب الإيراني نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها في قطر نهاية السنة الحالية بعد فوزه على منتخب العراق 1-0 في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وضمن المنتخب الإيراني تواجده في النهائيات قبل 3 جولات من نهاية التصفيات لكونه يبتعد عن صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى المنتخب الإماراتي بـ10 نقاط كاملة.

وضمن المنتخب الإيراني تواجده في النهائيات للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي بعد مشاركته في نسخ 1978 و1998 و2006 و2014 و2018.

وارتفع عدد المنتخبات التي بلغت النهائيات إلى 14 منتخبا منهم 13 من التصفيات ومنتخب قطر البلد المستضيف.

🟥المتأهلون إلى #كأس_العالم_2022 حتى الآن🏆:

🇶🇦 قطر (المضيف)

🇩🇪 ألمانيا

🇩🇰 الدنمارك

🇧🇷البرازيل

🇫🇷 فرنسا

🇧🇪بلجيكا

🇭🇷 كرواتيا

🇷🇸 صربيا

🇪🇸 إسبانيا

🇨🇭 سويسرا

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 إنجلترا

🇳🇱 هولندا

🇦🇷 الأرجنتين

🇮🇷 إيران#إرم_سبورت pic.twitter.com/upXbXh8VuL — إرم سبورت (@EremSports) January 27, 2022

وبلغت النهائيات 10 منتخبات من التصفيات الأوروبية ومنتخبان من تصفيات أمريكا الجنوبية ومنتخبان من آسيا.

ومن المحتمل أن تشهد تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقامة خلال الفترة الحالية تأهل منتخب جديد أو منتخبان خلال الجولة القادمة التي تقام الثلاثاء القادم.

واقترب المنتخب الكوري الجنوبي من بلوغ النهائيات ويكفيه الفوز على سوريا الثلاثاء القادم للتأهل وقد يبلغ النهائيات أيضا في حال فشل الإمارات في الفوز على المنتخب الإيراني.

وفما يلي المنتخبات التي بلغت نهائيات كأس العالم قطر 2022:

قطر: البلد المضيف (تشارك للمرة الأولى).

ألمانيا: المجموعة العاشرة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 20).

الدانمارك: المجموعة السادسة تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 6).

فرنسا: المجموعة الرابعة تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 16).

بلجيكا: المجموعة الخامسة تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 14).

البرازيل: متصدرة تصفيات أمريكا الجنوبية (تشارك للمرة 22، شاركت في كل نسخ كأس العالم منذ 1930).

كرواتيا: متصدرة المجموعة الثامنة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 6).

صربيا: متصدرة المجموعة الأولى في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 3).

إسبانيا: متصدر المجموعة الثانية في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 16).

سويسرا: متصدر المجموعة الثالثة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 12).

إنجلترا: متصدر المجموعة التاسعة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 16).

هولندا: متصدرة المجموعة السابعة في تصفيات القارة الأوروبية (تشارك للمرة 11).

الأرجنتين: ثاني تصفيات أمريكا الجنوبية (تشارك للمرة 18).

إيران: متصدرة المجموعة الأولى في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم (تشارك للمرة السادسة).