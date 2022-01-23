عبدالرزاق حمدالله: اختياري للاتحاد كان قرارا صحيحا.. وسأقاتل من أجل الفريق (فيديو)

تحدث المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي الاتحاد السعودي، عن انتقاله للعميد، مؤكدا سعيه لتقديم الإضافة وتحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وشارك حمدالله في فوز الاتحاد الأخير على الفيصلي بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة الـ18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال حمدالله في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”كل الفرق ستلعب أمام الاتحاد بندية، مثل التي لعب بها الفيصلي، وأعتقد أن هناك فرصة واحدة فقط للفيصلي وهذا يعني أنه دافع 90 دقيقة، وهذا صعّب علينا المباراة والتسجيل مبكرا، والأهم فوزنا بالنقاط الثلاث“.

وأضاف: ”اختياري للاتحاد كان قرارا صحيحا، لأن النادي يملك مسؤولين مميزين إداريا وفنيا وجماهيريا، والحمدلله على وجودي في فريق كبير، وأتمنى أن أقدم الإضافة القوية هذا الموسم وتحقيق الدوري السعودي للمحترفين“.

عبدالرزاق حمدالله – لاعب #الاتحاد : كل الفرق ستلعب أمام الاتحاد بندية مثل التي لعب بها الفيصلي .. اختياري للاتحاد صحيح هنا أشخاص فاهمين كرة اداريا وفنيا وجماهيريا .. اعتقد كل اللاعبين سواسية لا أحد له تمييز ونعمل جميعا لاسعاد الجماهير#ShahidVIP #أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/wNxdgkWQcI — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 22, 2022

وعن وجود لاعبين يحتاجون إلى معاملة خاصة، أوضح: ”أعتقد أن كل اللاعبين سواسية ولا أحد له تمييز، ونعمل جميعا لإسعاد الجماهير الكبيرة بإذن الله“.

وبخصوص وجود مواطنه كريم الأحمدي والمهاجم رومارينيو ومساعدته في الاتحاد، رد: ”كل اللاعبين بالاتحاد مميزون ما شاء الله.. الحمدلله، وسوف أقاتل من أجل الاتحاد وجماهيره وبإذن الله أكون عند حسن ظنهم“.

واختتم: ”سأكون عند حسن ظن الجمهور وسأقاتل معهم ومن أجل هذا القميص إن شاء الله“.

النصر كان قد فسخ عقد النجم المغربي في نوفمبر الماضي من طرف واحد وبأسباب قانونية تضمن للنادي حقوقه المالية، وقد أعلن الاتحاد بعدها التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر.

يذكر أن حمدالله انضم للنصر في صيف 2018 قادمًا من الدوري القطري عقب فسخ عقده مع نادي الريان، وقد تألق في الموسم الأول وتُوج هدافًا للدوري السعودي، بل وخطف رقم حمزة إدريس كأفضل هداف في موسم واحد من دوري المحترفين، وقد قاد النصر كذلك للفوز باللقب.

حافظ صاحب الـ30 عامًا على مستواه وأرقامه الرائعة وتُوج هدافًا للموسم الثاني من الدوري السعودي، لكن المشاكل والأزمات بدأت تجد طريقها للاعب وعلاقته مع النصر في الموسم الثالث، سواء لأمور تعاقدية أو تعرضه للإصابات أكثر من مرة.

بدأ حمدالله الموسم الجاري جيدًا مع النصر وأشاد العديد بالتزامه، لكن كان واضحًا أنه لم يستعد مستواه الكبير الذي وصل به إلى السعودية، إذ لم يُحرز سوى 5 أهداف في الدوري السعودي وهدف واحد في دوري أبطال آسيا.

ويعتلي الاتحاد صدارة جدول ترتيب فرق بطولة دوري المحترفين السعودي برصيد 41 نقطة من 17 جولة خاضها الفريق، وله مباراة مؤجلة ضد الهلال من الجولة الثانية عشرة سوف تقام في مارس المقبل.