ترتيب الدوري السعودي: النصر يتخطى التعاون ويخطف الوصافة.. والهلال يسقط إلى المركز الرابع

انتزع نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد فوزه الصعب على مضيفه التعاون بهدف دون مقابل في الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخطف النصر ثلاث نقاط غالية خارج أرضه أمام التعاون، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة في بريدة.

وسجل عون السلولي مدافع التعاون بالخطأ في مرمى فريقه بعد ركلة حرة حولها إلى داخل مرماه بالخطأ.

وأحرز النصر هدف الفوز قبل عشر دقائق من النهاية من ضربة رأس للبرازيلي أندرسون تاليسكا إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة ارتطمت في رأس عون السلولي لتسكن مرمى زميله الحارس كاسيو أنجوس بالخطأ.

وارتفع رصيد النصر، الذي حقق فوزه السادس على التوالي، إلى 35 نقطة من 18 مباراة في المركز الثاني متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي خاض 16 مباراة ويلتقي في وقت لاحق اليوم مع الفيصلي.

وقد توقف رصيد التعاون عند 17 نقطة في المركز 13.

هدددددف!⚽️

د80' الهدف الأول لـ النصر عن طريق عون السلولي "بالخطأ في مرماه" التعاون 0 × 1 النصر#التعاون_النصر⁩

⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/38Okd32CAZ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 21, 2022

وجه الباطن لطمة قوية للهلال في صراعه للمنافسة على لقب الدوري السعودي، بعد أن أوقف مسلسل انتصارات ”الزعيم“ وتعادل معه 1-1، في المواجهة التي أقيمت على ملعبه في مدينة حفر الباطن، بنفس الجولة.

افتتح الأنغولي فابيو آبرو التهديف وأحرز الهدف الأول للباطن عند الدقيقة 31 بعدما أكمل تمريرة زميله محمد ناجي بقدمه في شباك الهلال.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه ونجح مهاجمه البديل الفرنسي بافتيمبي غوميز بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 54 عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 31 ليبقى في المركز الرابع مؤقتاً، وارتفع رصيد الباطن إلى 16 نقطة ليتقدم إلى المركز 14 مؤقتاً.

واقتنص الأهلي نقطة التعادل 1-1 من ملعب ضمك بعدما أحرز هدافه وقائده السوري عمر السومة هدف التعادل في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

وسجل الجزائري هلال سوداني هدف ضمك بعد أربع دقائق من البداية بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء عندما تابع تمريرة عرضية من عبد الله العمار من الناحية اليسرى.

وبات رصيد ضمك 30 نقطة من 18 مباراة في المركز الخامس مقابل 20 نقطة للأهلي في المركز التاسع بعدما تعادل للمرة الثامنة في 18 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: