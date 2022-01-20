سبورت: ديميتريفسكي يقترب من النصر السعودي مقابل 10 ملايين يورو

قالت تقارير إسبانية، إن الحارس المقدوني ستول ديميتريفسكي، حارس رايو فاليكانو الإسباني يقترب من الانتقال إلى نادي النصر السعودي في الميركاتو الشتوي الحالي في يناير 2022.

ووفقا لصحيفة ”سبورت“ فإن ديميتريفسكي كان على رادار برشلونة في حال رحيل حارسه نوربيرتو نيتو.

تقارير: رايو فاليكانو يوافق على عرض النصر للتعاقد مع حارسه ديميتريفسكي https://t.co/p4ko5M2Kx0 pic.twitter.com/Ac2sVH3L0b — إرم سبورت (@EremSports) January 18, 2022

وأضافت أنه يبدو أن الحارس المقدوني سيذهب إلى النصر الذي سيدفع ما يقرب من 10 ملايين يورو بعد رفض العرض الأول بقيمة 3.5.

وقالت الصحيفة، إن برشلونة لم يكن ينوي دفع الكثير من الأموال للتعاقد مع ديميتريفسكي.

وانضم ديميتريفسكي صاحب الـ28 عاما لنادى رايو فاليكانو في أغسطس 2018، حيث خاض 102 مباراة تلقى خلالها 119 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 21 مرة.

وقالت صحيفة ”ماركا“ أمس الأربعاء، إن رايو فاليكانو سأل عن إمكانية التعاقد مع سيرجيو ريكو حارس مرمى باريس سان جيرمان ليكون بديلا للحارس ديميتريفسكي.

CBS: النصر السعودي يقدم عرضا لآرسنال لاستعارة أوباميانغ إلى نهاية الموسم https://t.co/I3krzItEDf pic.twitter.com/qyKzB1urgi — إرم سبورت (@EremSports) January 19, 2022

النصر يريد أوباميانغ

وكانت شبكة ”CBS Sports“ قد ذكرت أن نادي النصر قدم عرضا إلى آرسنال للتعاقد مع أوباميانغ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يتم التعاقد معه بشكل دائم مقابل 9.1 مليون دولار (8 ملايين يورو).

وتم تجريد أوباميانغ من شارة قيادة آرسنال الشهر الماضي، بسبب ما اعتبره النادي مخالفات تأديبية متعددة ولم يشارك في أي من مباريات الفريق قبل السفر إلى كأس الأمم الأفريقية الحالية في الكاميرون.

وقد أعاده منتخب الغابون إلى لندن بعد فحوص كشفت عن ”مشاكل في القلب“ بعد إصابته بكوفيد-19 وغيابه عن مباريات الغابون في البطولة بالكامل.

وضع النصر

وتعاقد النصر مع جوناثان رودريغيز، مهاجم أوروغواي ونادي كروز أزول المكسيكي، البالغ من العمر 28 عاما، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وسبق لرودريغيز اللعب في بنفيكا البرتغالي ورحل سريعا، لكنه ترك بصمة مع كروز أزول في العامين الأخيرين.

ويعيش النصر حالة رائعة منذ تعاقده مع المدير الفني الأرجنتيني ميغل أنخيل روسو مدرب بوكا جونيورز السابق، الشهر الماضي، بعقد يستمر حتى نهاية الموسم الحالي، خلفا للبرتغالي بيدرو إيمانويل.

وحقق روسو، البالغ من العمر 65 عاما، لقب الدوري الأرجنتيني مع بوكا جونيورز في 2020، بجانب كأس ليبرتادوريس في 2007، وكأس الدوري (كأس مارادونا) في 2020، كما توج بالدوري الأرجنتيني مع فيليز سارسفيلد في 2005، وبالدوري الكولومبي مع ميوناريوس في 2017.

ويستعد النصر لمواجهة التعاون في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة.

ويحتل نادي النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة بعد 17 جولة.