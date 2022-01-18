تقارير: رايو فاليكانو يوافق على عرض النصر للتعاقد مع حارسه ديميتريفسكي

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي النصر السعودي وافق على طلبات رايو فاليكانو للتعاقد مع الحارس الدولي المقدوني ستولي ديميتريفسكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية الجارية.

وقال موقع unionrayo.es، المهتم بأخبار رايو فاليكانو، إنه تم رفض العرض الأول من ”العالمي“ الذي كان بقيمة 3.5 مليون يورو، ليرفع النصر العرض إلى خمسة ملايين يورو، لكن النادي الإسباني رفضه كذلك.

وقالت مصادر إن النصر رفع عرضه إلى ستة ملايين يورو، فيما قالت تقارير إسبانية من موقع ”غول“ الإسباني إن العرض بلغ 10 ملايين دولار، وقد وافق رايو فاليكانو على العرض السعودي الأخير ليقترب ديميتريفسكي من الانتقال للنصر.

وكان موقع Unión Rayo قد نشر بالفعل منذ أسابيع أن برشلونة يبحث التعاقد مع ديميتريفسكي الذي يملك شرطا جزائيا في عقده يبلغ 50 مليون يورو، لكن النصر السعودي كان أكثر جدية.

في المقابل، وعلى الفور سأل رايو فاليكانو عن إمكانية التعاقد مع سيرجيو ريكو حارس مرمى باريس سان جيرمان ليكون بديلا للحارس ديميتريفسكي.

تقرير: النصر السعودي توصل لاتفاق مع ستول ديميتريفسكي حارس رايو فايكانو https://t.co/CfcK71BBkS pic.twitter.com/9DRKpVd6T9 — إرم سبورت (@EremSports) January 14, 2022

وتعاقد النصر مع جوناثان رودريغيز، مهاجم أوروغواي ونادي كروز أزول المكسيكي، البالغ عمره 28 عاما، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وسبق لرودريغيز اللعب في بنفيكا البرتغالي ورحل سريعا، لكنه ترك بصمة مع كروز أزول في العامين الأخيرين.

ويعيش النصر حالة رائعة منذ تعاقده مع المدير الفني الأرجنتيني ميغل أنخيل روسو مدرب بوكا جونيورز السابق، الشهر الماضي، بعقد يستمر حتى نهاية الموسم الحالي، خلفا للبرتغالي بيدرو إيمانويل.

وحقق روسو، البالغ 65 عاما، لقب الدوري الأرجنتيني مع بوكا في 2020، بجانب كأس ليبرتادوريس في 2007، وكأس الدوري (كأس مارادونا) في 2020، كما توج بالدوري الأرجنتيني مع فيليز سارسفيلد في 2005، وبالدوري الكولومبي مع ميوناريوس في 2017.

ويستعد نادي النصر لمواجهة التعاون في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة المقبل.

ويحتل نادي النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة بعد 17 جولة.