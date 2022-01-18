إحصائية: الهلال يتربع على صدارة أندية دوري أبطال آسيا الأغلى قيمة بـ299 مليون ريال

كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الهلال السعودي يتربع على قائمة الأندية الآسيوية الأغلى قيمة سوقية في نسخة 2022 من دوري أبطال آسيا، بقيمة إجمالية تصل إلى ما يتخطى 299 مليون ريال.

نادي الهلال السعودي نال لقب دوري أبطال آسيا 2021 بعد فوزه 2/0 على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية التي أقيمت يوم الـ23 من نوفمبر الماضي على استاد الملك فهد الدولي.

بعد مقابلته "شخصية قوية".. نايف هزازي يؤكد: لويس سواريز سينضم لنادي الهلال بنسبة 99% (فيديو) https://t.co/EJ0dmmcUsr pic.twitter.com/IqD8kwoF7y — إرم سبورت (@EremSports) January 11, 2022

ويشهد دور المجموعات مشاركة 40 ناديا، تم تقسيمها إلى عشر مجموعات، حيث جرى حسم 33 ناديا، وينضم إليها سبعة أندية من الأدوار التمهيدية.

ونشرت صحيفة ”الاقتصادية“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن القيمة السوقية للأندية الـ40 مجتمعة تبلغ 464.71 مليون يورو ”1.990.796.316 ريالا“.

وفي ما يلي القائمة السوقية لكل ناد في دوري أبطال آسيا:

وفقًا للتقرير، وضعت القرعة الهلال حامل اللقب، الذي تبلغ قيمته السوقية 53.58 مليون يورو ”229.543.310 ريالات“، في المجموعة الأولى بجانب الريان القطري 33.28 مليون يورو ”142.542.515 ريالا“، استقلال دوشنبه الطاجيكي 4.33 مليون يورو ”18.546.108 ريالات“، إضافة إلى الفائز من ملحق رقم (3) بين الشارقة الإماراتي 24.83 مليون يورو ”106.447.616 ريالا“ والزوراء العراقي 3.40 مليون يورو ”14.575.903 ريالات“.

فيما جاء الشباب، وصيف بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والخامس في قائمة القيمة السوقية بـ24.28 مليون يورو ”104.015.520 ريالا“ في المجموعة الثانية بجانب الجزيرة الإماراتي 19.02 مليون يورو ”81.479.778 ريالا“، ومومباي سيتي الهندي 4.85 مليون يورو ”20.776.915 ريالا“، والقوة الجوية العراقي 6.40 مليون يورو ”27.435.120 ريالا“.

رئيس نادي #الهلال @Alhilal_FC عبر #تويتر🗨️:

«يفصلنا أقل من يومين عن نهائي السوبر وهدفنا إضافة رقم جديد في تاريخ #الهلال 💙🏆 ثقتنا كبيرة في أبطالنا وجماهيرنا أن تتضافر جهودهم لتحقيق البطولة بإذن الله.. كل الملفات مغلقة باستثناء النهائي»#معًا_أقوى | #إرم_سبورت | @Fahad_Alotaibi_ pic.twitter.com/w2JqvF9XZb — إرم سبورت (@EremSports) January 4, 2022

وجاء الفيصلي بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه، وقيمته السوقية 14.60 مليون يورو ”62.584.450 ريالا“، في المجموعة الخامسة بجانب السد القطري 23.95 مليون يورو ”102.664.217 ريالا“، والوحدات الأردني 3.44 مليون يورو ”14.745.189 ريالا“، إضافة إلى الفائز من ملحق بني ياس الإماراتي وناساف الأوزبكي.

وفي المجموعة الرابعة، يخوض التعاون 17.18 مليون يورو ”73.655.824 ريالا “ الأدوار الإقصائية أمام الجيش السوري 1.63 مليون يورو ”6.988.300 ريال“ ليضمن المتأهل منهما مرافقة الدحيل القطري 29.43 مليون يورو ”126.199.562 ريالا“، وسباهان أصفهان الإيراني 9.10 مليون يورو ”39.021.951 ريالا“، وباختاكور الأوزبكي 10.80 مليون يورو ”46.261.800 ريال“.

وتضم المجموعة الثالثة كلا من: فولاذ الإيراني 8.58 مليون يورو ”36.791.930 ريالا“، شباب الأهلي الإماراتي 14.58 مليون يورو ”62.520.552 ريالا“، أهال التركمانستاني 1.35 مليون يورو ”5.789.928 ريالا“، الغرافة القطري 14.45 مليون يورو ”61.967.058 ريالا“.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن الأسبوع الماضي تعديل مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2022، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي إنه ”تراعى الظروف الاستثنائية التي تحيط بمواعيد مباريات كرة القدم قبل وبعد كأس العالم 2022 في قطر“.

ووفقا للاتحاد الآسيوي فقد تقررت مواصلة إقامة المباريات بنظام التجمع، مع إعادة توزيع مواعيد المباريات هذا العام وعام 2023 لضمان تنظيم دوري أبطال آسيا بنجاح.

ووفقا للمواعيد الجديدة فإن أندية منطقة غرب آسيا ستتنافس بنظام التجمع وفق المواعيد التالية:

-دور المجموعات: من 7 حتى 27 أبريل 2022 (منافسة بنظام التجمع عبر دوري مجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب).

-دور الـ16: 3 و4 فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).

-ربع النهائي: 7 فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).

-نصف النهائي: 10 فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).

في حين تتنافس أندية شرق آسيا بنظام التجمع وفق المواعيد التالية:

-دور المجموعات: من 15 أبريل حتى 1 مايو 2022 (منافسة بنظام التجمع عبر دوري مجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب).

-دور الـ16: 18 و19 أغسطس 2022 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع)

-ربع النهائي: 22أغسطس 2022 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع)

-نصف النهائي: 25 أغسطس 2022 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع)

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن نهائي دوري أبطال آسيا سيقام من مباراتي ذهاب وإياب يومي الـ19 والـ26 من فبراير 2023، على أن تقام مباراة الذهاب في منطقة الغرب، وتقام مباراة الإياب في منطقة الشرق.