تقرير: الهلال السعودي سيقدم عرضا جديدا للتعاقد مع ميشيل وحسم الصفقة سريعا

أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا رفع عرضه للتعاقد مع ميشيل لاعب وسط فلامنغو البرازيلي، ويريد حسم الصفقة سريعا من أجل ضم اللاعب إلى تشكيلته المشاركة في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

وقال موقع ”esmeraldino“ إن فلامنغو سيتلقى خلال الساعات القليلة المقبلة عرضا ضخما من الهلال وفي حال الموافقة عليه سيتم حسم صفقة ميشيل البالغ من العمر 25 عاما سريعا من أجل المشاركة مع بطل آسيا في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

نادي النصر ينافس الهلال على صفقة ميشيل لاعب فلامنغو https://t.co/47DkbByZf0 pic.twitter.com/SrH4vbYgRS — إرم سبورت (@EremSports) January 15, 2022

وحقيقة أن اللاعب كان ينادي بتحمل المسؤولية داخل الفريق تسببت في القليل من الخوف لدى فلامنغو، والذي كان يتساءل عما إذا كان الأمر يستحق بيع اللاعب أم لا.

ورفض فلامنغو العرض الأول من الهلال الذي بلغت قيمته نحو 8.25 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة للمهاجم الذي سجل 14 هدفًا الموسم الماضي بالإضافة إلى فوزه بثلاث جوائز فردية.

وبحسب المعلومات التي قدمها الصحفي فيني كاساغراند عبر حسابه في موقع ”تويتر“، فإن إدارة الهلال قررت عقب الفوز 3/2 على التعاون في الدوري السعودي للمحترفين يوم السبت قررت إرسال عرض آخر لميشيل.

إذ يرغب المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم في التعاقد مع اللاعب البرازيلي، لذلك قررت الإدارة زيادة العرض المالي عن الأول بكثير دون أن يتم تحديد قيمته بعد.

فلامنغو يرفض عرض نادي الهلال للتعاقد مع ميشيل https://t.co/gUxG5IpGAJ pic.twitter.com/ggO4S5zHNA — إرم سبورت (@EremSports) January 15, 2022

وقدم الهلال عرضه الأول مقابل نحو 45.6 مليون ريال برازيلي نقدا لحث إدارة فلامنغو على الموافقة سريعا لمشاركة اللاعب في كأس العالم للأندية، لكن بعد الرفض ستكون المفاوضات أسرع والعرض لا يمكن رفضه.

ودفع فلامنغو 38.49 مليون ريال برازيلي إلى نادي غوياس للحصول على خدمات ميشيل والحصول على 80 ٪ من الحقوق الاقتصادية للمهاجم في بداية عام 2020، وتقسمت الـ20 ٪ المتبقية من قيمة البيع بين مدير أعماله وغوياس بنسبة 5٪ ولوكيل الأعمال و15٪ المتبقية للنادي.

مسيرة رائعة

في سن الـ25، يعيش ميشيل واحدة من أكثر اللحظات الفنية الرائعة في مسيرته مع فلامنغو حيث لعب المهاجم 105 مباريات وسجل 23 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة.

نادي الهلال السعودي يقدم عرضا للتعاقد مع ميشيل لاعب فلامنغو https://t.co/f4nuVsN2BT pic.twitter.com/zLhg4eoDjV — إرم سبورت (@EremSports) January 14, 2022

وفي عام 2021 ومع المدير الفني ريناتو غاوتشو عاش المهاجم أفضل لحظاته في النادي ولكن مع ذلك، لم يكن قادرًا على الفوز بمركز أساسي لكنه كان يحدث الفارق عند مشاركته كبديل.

يذكر أن الهلال حسم ثلاث صفقات جديدة حتى الآن، بالتعاقد مع الحارس الدولي محمد العويس من الأهلي، وسعود عبدالحميد ظهير أيمن الاتحاد، بالإضافة إلى عبدالرحمن العبيد، نجم النصر.