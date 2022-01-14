شاهد أول أهداف عبدالرزاق حمدالله مع نادي الاتحاد وطريقة الاحتفال (فيديو)

افتتح المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله رصيده من الأهداف مع ناديه الاتحاد، بعدما وضع العميد في المقدمة خلال مباراته مع الرائد في الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة.

وعلى إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية لعب برونو هنريكي الكرة لعبدالرزاق حمدالله ليضع الكرة برأسه في مرمى الحارس أحمد الرحيلي لاعب الرائد في الدقيقة 21، في أول مباراة للنجم المغربي مع الاتحاد.

وبعد هدفه تحول عبدالرزاق حمدالله للكاميرا وأشار بعلامة السكوت.

وقبل مواجهة الرائد حصد الاتحاد 35 نقطة من 15 مباراة ويتصدر ترتيب الدوري السعودي بفارق 3 نقاط عن الشباب الذي لعب 16 مباراة ويبدو الاتحاد في طريقه للتتويج بلقب الدوري السعودي للمرة التاسعة، والأولى منذ تتويجه بلقب موسم 2008/2009.

وبعد مواجهة الرائد من المقرر أن يلعب الاتحاد مع الفيصلي ثم أبها، ثم يصطدم مع النصر فبراير المقبل في أول مواجهة لحمدالله امام ناديه السابق.

ويعد الرائد أكثر الفرق تلقيا للأهداف من عبدالرزاق حمدالله، والشباك المفضلة للنجم المغربي. حيث لعب حمدالله 6 مرات أمام الرائد، بواقع 5 في الدوري السعودي، ومباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين، سجل فيها جميعا 12 هدفًا وقدم تمريرة حاسمة وحيدة قبل احتساب مباراة اليوم الجمعة.

وفي ديسمبر الماضي أعلن نادي الاتحاد التعاقد مع عبدالرزاق حمدالله في صفقة انتقال حر، بعد نحو 3 أسابيع من إعلان ناديه السابق، النصر، فسخ عقده.

وقال الاتحاد إنه تعاقد مع عبدالرزاق حمدالله بعقد يمتد لعام ونصف العام.

وفي 23 نوفمبر الماضي، أعلن نادي النصر إنهاء العلاقة التعاقدية مع عبدالرزاق حمدالله؛ بسبب قانوني مشروع، وحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكتب وقتها النصر عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ بسبب قانوني مشروع وحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة“.

وعبدالرزاق حمدالله، الذي يبلغ من العمر 30 عاما، انتقل لنادي النصر في صفقة انتقال حر قادما من الريان القطري، صيف عام 2018، وقاد العالمي للتتويج بلقب الدوري السعودي موسم 2018/2019، وسجل 35 هدفا ليتصدر ترتيب الهدافين.