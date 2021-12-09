تخفيض مقاعد الإمارات في دوري أبطال آسيا 2023.. والسعودية في الصدارة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتماد توزيع مقاعد دوري أبطال آسيا 2023 وكأس الاتحاد الآسيوي 2023.

بحسب الاتحاد الآسيوي، جاء ذلك بعد إصدار النسخة الأحدث من تصنيف مسابقات الأندية في الاتحاد، حيث تصدرت السعودية تصنيف الأندية لعام 2021، وجاءت في المركز الأول لمنطقة غرب آسيا، لتحصل على ثلاثة مقاعد مباشرة في دور المجموعات ومقعد في الدور التمهيدي.

في المقابل جاءت إيران في المركز الثاني لمنطقة غرب آسيا، وسوف تحصل على عدد المقاعد ذاته المخصص للسعودية، في حين نالت قطر وأوزبكستان مقعدين مباشرين في دور المجموعات ومقعدين في الأدوار التمهيدية.

وتم تخفيض مقاعد الإمارات لتحصل على مقعد واحد فقط مباشر في دوري أبطال آسيا، ومقعدين في التصفيات المتهيدية، بعدما كانت تحصل على مقعدين مباشرين ومقعدين في التصفيات.

من جهتها جاءت كوريا الجنوبية بالمركز الأول لمنطقة الشرق وتليها اليابان، إذ يحصل كل منهما على ثلاثة مقاعد في دور المجموعات ومقعد في الأدوار التمهيدية.

في المقابل حصلت الصين وتايلاند على المركزين الثالث والرابع على التوالي لمنطقة الشرق، وبالتالي تحصل كل منهما على مقعدين مباشرين بدور المجموعات ومقعدين في الأدوار التمهيدية.

أما في كأس الاتحاد الآسيوي 2023 فقد حصل العراق ولبنان والكويت على مقعدين ضمن دور المجموعات لمنطقة الغرب، وحصلت الفلبين وماليزيا وأستراليا على مقعدين بدور المجموعات لمنطقة آسيان.

وحصل كل من الهند وبنغلاديش والمالديف في منطقة الجنوب، وطاجيكستان وتركمانستان وقرغيزستان في منطقة الوسط، وكوريا الشمالية وماكاو والصين تايبيه في منطقة الشرق، على مقعد مباشرة في دور المجموعات ومقعد في الأدوار التمهيدية.

ويشار إلى أن جميع الاتحادات الوطنية تمتلك حق المشاركة في مسابقات الأندية لعام 2023، بشرط الإيفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في دليل المشاركة بمسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم (نسخة عام 2020).

بالإضافة إلى ذلك فإن الفريقين الفائزين بدوري أبطال آسيا 2022 وكأس الاتحاد الآسيوي 2022، يمتلكان الحق بالحصول على مقعد غير مباشر في البطولة خلال عام 2023.