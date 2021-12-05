تقرير: النصر يقترب من التعاقد مع البرتغالي بيدرو مارتينيز لقيادة الفريق

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي اقتربت بقوة من التعاقد مع البرتغالي بيدرو مارتينيز، مدرب أولمبياكوس اليوناني، لقيادة ”العالمي“ خلفًا للبرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي تمت إقالته من منصبه.

وتمت إقالة إيمانويل من قيادة فريق النصر بعد 40 يومًا فقط من التعاقد معه.

وارتبط أكثر من اسم بتدريب نادي النصر، أبرزهم الفرنسي رودي غارسيا، والأرجنتيني مارسيلو غياياردو، والبرتغالي أبيل فيريرا.

وقالت صحيفة ”الميدان الرياضي“، عبر حسابها على تويتر، يوم الأحد ”إدارة النصر قطعت شوطا كبيرا في المفاوضات مع المدرب البرتغالي بيدرو مارتينيز مدرب أولمبياكوس اليوناني بعد اجتماع تم صباح اليوم في أثينا، والإعلان سيكون خلال 24 ساعة“.

كما كشفت شبكة ”Sport24″، عن ضغط من إدارة النصر، برئاسة مسلي آل معمر، على المدرب البرتغالي بيدرو مارتينيز، لقبول العرض المقدم إليه.

الحصاد الرياضي: النصر يصل إلى الخطوات الأخيرة في مفاوضاته مع مارسيلو غالاردو https://t.co/HI9AkvnrPa pic.twitter.com/Uiui3k3Vhr — إرم سبورت (@EremSports) December 4, 2021

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن إدارة ”النصر وصلت إلى الخطوات الأخيرة من المفاوضات مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو“، ولكن يبدو أنها غيرت وجهتها خلال الساعات الماضية.

بيدرو مارتينيز من مواليد عام 1970، وقام بتولي قيادة الكثير من الأندية البرتغالية. أشهرها: فيتوريا غيماريش، وماريتيمو، وريو أفي، وسبورتينغ لشبونة، قبل رحيله إلى أولمبياكوس اليوناني، في موسم 2018، في أول تجربة احترافية له خارج بلاده.

وقد حقق بيدرو مارتينيز مع أولمبياكوس 125 فوزا و32 تعادلا و29 هزيمة، في إجمالي 186 مباراة رسمية، وحصل على لقبين في الدوري اليوناني الممتاز وكأس اليونان مرة واحدة.

النصر يعيش موسمًا صعبًا، إذ خسر أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا وانهار حلم فوزه باللقب للمرة الأولى في تاريخه، ومن ثم فرّط في 8 نقاط متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي قبل أن يستعيد عافيته قليلًا بالفوز على الأهلي في جدة.

ونجح النصر أخيرًا في استعادة نغمة الانتصارات، وفاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز السابع برصيد 17 نقطة من الدوري السعودي وله مباراتان مؤجلتان.