مدرب بوهانغ: أحد اللاعبين طلب الاستبدال أمام الهلال بعد 20 دقيقة بسبب البرودة

قال كيم جي-دونغ المدير الفني لبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بأسف، إن جماهير فريقه كانت تتوقع الكثير خلال مواجهة الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا، مشيرا إلى أن أحد لاعبيه طلب الاستبدال بعد 20 دقيقة من البداية؛ بسبب تجمده نتيجة برودة الطقس في الرياض.

وقال كيم، الذي كان على متن طائرة متوجهة عائدة إلى بلاده كوريا الجنوبية من السعودية، للصحفيين عبر الهاتف، ”كان علي العودة بكأس البطولة. أشعر بالأسف الشديد للجماهير الذين كانوا يتوقعون معجزة أخرى“.

وتوج الهلال السعودي بطلا لآسيا للمرة الرابعة في تاريخه، وهو رقم قياسي، بعد فوزه 2/0 على بوهانغ في نهائي دوري أبطال آسيا في الرياض، يوم الثلاثاء الماضي، بفضل هدفي ناصر الدوسري وموسى ماريغا.

وأصبح الهلال النادي الأكثر تتويجا في مسابقة المستوى الأول للأندية في آسيا بحصوله على لقبه الرابع، والثاني في ثلاث سنوات، بعد أن سبق له إحراز لقب البطولة بشكلها القديم في 1991 و2000، وسيشارك في كأس العالم للأندية في الإمارات مطلع العام المقبل.

وكان بوهانغ يتطلع أيضا إلى لقبه الرابع والأول منذ 2009، وذلك بعد تتويجه باللقب في 1997 و1998.

وبعد التعافي من الهزيمة، أعرب كيم، في تصريحات أبرزها موقع ”MSN“ في نسخته الكورية، عن خيبة أمله من الهدف المبكر الذي سُجل بعد 16 ثانية في حضور 60 ألف متفرج يساندون الهلال، قائلا: ”كان لاعبونا قلقين بعض الشيء من الأخبار التي تفيد بأن فارق الراتب بين لاعبي الهلال ولاعبينا هو 8 أضعاف. في مثل هذه الحالة أصيبوا بالصدمة بعد تلقي الهدف الأول سريعا. ركز اللاعبون الشبان بشكل أساسي على قضية كورونا“.

وأضاف: ”كان أحد اللاعبين متجمدا لدرجة أنه فكر في الاستبدال بعد 20 دقيقة. لكن بالنظر إلى القائمة، لم يكن هناك لاعب لتغييره. كنت أشعر بالغيرة من الخصم الذي استخدم مهاجما دوليا كبديل“.

وهذه المشكلة التي شعر بها المدرب كيم بشدة في نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يعاني بوهانغ الذي تأسس في عام 1973 من أزمة مالية تسببت في تقليص الميزانية بشكل كبير لذلك تكررت عملية بيع اللاعبين الأساسيين كل عام، حيث رحل عن التشكيلة الحالية الروسي ستانيسلاف إيليوتشينكو والصربي ألكساندر بالوسيفيتش واضطر كيم إلى تشكيل فريق مع لاعبين مخضرمين ووافدين جدد.

لهذا السبب تزايد القلق بين مشجعي بوهانغ من أن المدرب كيم سيغادر إلى فريق آخر، وقد صرح اللاعب السابق الذي اعتزل في 2012، ”لقد سمعت مثل هذه الشائعات. لا يزال أمامي عام واحد في عقدي مع بوهانغ، وليس لدي أي نية للمغادرة الآن“.

وتوج كيم بلقب دوري أبطال آسيا مع بوهانغ كلاعب في عام 2009، قبل أن يعتزل بعدها بثلاثة أعوام ويتجه للتدريب.