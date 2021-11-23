الهلال يكتب التاريخ ويتوج بدوري أبطال آسيا على حساب بوهانغ الكوري (فيديو)

تُوج نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين، خلال المباراة النهائية التي أقيمت على استاد الملك فهد في الرياض، اليوم الثلاثاء.

ونجح الهلال بدخول تاريخ نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، من خلال إحراز لقب رابع قياسي في المسابقة القارية.

وتوّج العملاق السعودي باللقب القاري 3 مرات أعوام 1991 و2000 و2019، ليضيف النجمة الآسيوية الرابعة في تاريخه بالتتويج ببطولة 2021.

وأصبح الهلال النادي الأكثر تتويجًا في مسابقة المستوى الأول للأندية في آسيا بحصوله على لقبه الرابع، والثاني في 3 سنوات، بعد أن سبق له إحراز لقب البطولة بشكلها القديم في 1991 و2000.

ولم يواجه الهلال الكثير من المتاعب أمام بوهانج الذي لم يستطع أن يجد له موطئ قدم في المباراة في أجواء حماسية على مدرجات استاد الملك فهد الدولي التي اكتست باللون الأزرق لجماهير الفريق السعودي.

وافتتح ناصر الدوسري التسجيل للهلال في الثانية 18 من عمر اللقاء من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس الفريق الكوري في التصدي لها.

ودخل ناصر الدوسري لاعب نادي الهلال السعودي التاريخ كأول لاعب يسجل أسرع هدف في تاريخ مباريات النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتلقى الدوسري الكرة بعد خط وسط الملعب بقليل، وانطلق نحو مرمى بوهانج قبل أن يطلق تسديدة هائلة بقدمه اليسرى في الزاوية العليا للمرمى.

وعزز موسى ماريغا تقدم الهلال ونجح بتسجيل ثاني أهداف اللقاء عند الدقيقة 63، بعد أن استقبل تمريرة رائعة ليضعها بسهولة على يمين حارس مرمى بوهانج.

وتراجع الهلال للدفاع عن تفوقه واقترب من التسجيل في أكثر من مناسبة عن طريق الثنائي الخطير ماريغا وغوميز.

وأبعد المدافع المتألق متعب المفرج أخطر فرصة للفريق الكوري في الدقيقة 71 عندما فشل المعيوف في الإمساك بكرة عرضية لتصل إلى البديل جيون مين-جوانج قبل تدخل مدافع الهلال.

وسيشارك الهلال في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي ستقام في الإمارات، مطلع العام المقبل.

وتخطّى كل من الفريقين منافسًا محليًا في نصف النهائي، حيث تفوّق الهلال على غريمه التقليدي النصر 2-1، في حين جرّد بوهانغ مواطنه أولسان هيونداي من اللقب بالفوز عليه 5-4 بركلات الترجيح.