الوليد بن طلال يقدم دعمًا لضمك منافس الهلال على صدارة الدوري السعودي

قدم الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال السعودي، هدية مالية كبيرة إلى نادي ضمك، أحد الأندية المنافسة لـ“الزعيم“، على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلن برنامج ”كورة“ المذاع على فضائية ”روتانا خليجية“، عن تبرع الأمير الوليد بن طلال إلى نادي ضمك، بمليون ريال سعودي، رغم منافسته القوية للهلال هذا الموسم.

وأشار البرنامج المذاع في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، إلى أن هدية الأمير الوليد بن طلال المالية إلى ضمك، جاءت بعد إعجابه بالمستويات المذهلة التي يقدمها الفريق في الدوري السعودي هذا الموسم.

ويحتل ضمك، المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الاتحاد، المتصدر.

واستعاد الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوزه على الفتح بثلاثة أهداف دون مقابل، ليرفع ”الآتي“ رصيده إلى 23 نقطة وبفارق نقطتين عن الشباب وضمك أصحاب المركزين الثاني والثالث.

كما شهدت الجولة الـ11 فوز الهلال على ضمك بهدفين دون رد، وخسارة النصر أمام الشباب بهدف نظيف في ديربي الرياض.

ويتواجد ضمك في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 19 نقطة، والشباب في المركز الرابع برصيد 18 نقطة، الرائد خامسًا برصيد 17 نقطة.

انتظار قرعة كأس خادم الحرمين

من جهة أخرى سيتم الإعلان اليوم الإثنين، عن نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجاري 2021ـ2022.

وقال الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقع ”تويتر“ إن قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين ستقام في فندق برج رافال، والتي تقام للموسم الثاني على التوالي قصرًا على أندية الدوري السعودي.

غدًا اللحظة المرتقبة 💫👀

قرعة #أغلى_الكؤوس 🏆⚡️ قرعة مفتوحة ودون مستويات 🦾

ماهي توقعاتكم لنتائج القرعة ⁉️ pic.twitter.com/9LGIUBcIzF — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) November 7, 2021

وتقتصر المشاركة في المسابقة على أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم في إبريل الماضي، استمرار قصر المشاركة فقط على فرق المحترفين لضغط روزنامة المباريات.

وتبدأ منافسات المسابقة من دور الـ 16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تكون القرعة غير موجهة ودون تحديد أي مستويات.

يذكر أن الفيصلي، توج بلقب النسخة الماضية للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على التعاون بنتيجة 3ـ2.