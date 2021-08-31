رياضة

نادي الشباب السعودي يعلن ضم هتان باهبري قادمًا من الهلال
تاريخ النشر: 31 أغسطس 2021 20:09 GMT
تاريخ التحديث: 31 أغسطس 2021 21:10 GMT

نادي الشباب السعودي يعلن ضم هتان باهبري قادمًا من الهلال

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا رحيل "هتان باهبري" عن صفوف الفريق خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية. ونشر النادي صورة للاعب عبر الحساب الرسمي

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا رحيل ”هتان باهبري“ عن صفوف الفريق خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

ونشر النادي صورة للاعب عبر الحساب الرسمي للفريق، وعلّق: ”شكرًا هتان“.

وفي المقابل أعلن نادي الشباب شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب مع ”الزعيم“.

وانضم ”هتان“ لصفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية، العام 2019، قادمًا من الشباب، حيث وقع على عقدٍ يمتد إلى يونيو 2022.

ولم يتمكن ”هتان“ خلال الموسمين الماضيين، من تثبيت أقدامه في تشكيلة الهلال الأساسية، حيث شارك في 50 مباراة، معظمها كاحتياطي، وسجل 5 أهداف، وصنع مثلها.

ولعب ”هتان“ 12 مباراة في الدوري السعودي، الموسم الماضي، اكتفى خلالها بصناعة هدف واحد، لكنه قدم أداءً أفضل في دوري أبطال آسيا، إذ سجل هدفين، وصنع هدفًا خلال 6 مباريات.

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