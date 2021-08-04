إدارة الأهلي السعودي تقترب من الحصول على شهادة الكفاءة المالية إثر تقليص ديونها

كشفت صحيفة ”الاقتصادية“ أن إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي، اقتربت من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي تتيح لها تسجيل لاعبيها الجدد.

وأوضحت الصحيفة أن ”الإدارة نجحت في تقليص الديون من 124مليون ريال إلى نحو مليوني ريال، وهي في طريقها إلى تصفير المبلغ، من أجل تسجيل اللاعبين الجدد“.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت أخيرا في بيان رسمي أن الأندية التي حصلت على شهادة الكفاءة المالية من الدوري السعودي للمحترفين. هي الهلال وأبها والفتح والفيصلي وضمك والاتفاق.

ومنحت لجنة الكفاءة المالية التابعة لوزارة الرياضة، أندية الدوري السعودي للمحترفين حتى تاريخ الـ21 من أغسطس الجاري، من أجل سداد التزاماتها المالية؛ لتتيح لها الحصول على الشهادة التي تخوّلها تسجيل اللاعبين الجدد.

وكانت لجنة الكفاءة المالية أعلنت في وقت سابق. حجم الديون والالتزامات المالية الواجبة السداد على الأندية حتى تاريخ الـ30 من أبريل الماضي.

وجاء نادي الاتحاد في مقدمة الأندية الأعلى ديونا بمبلغ وصل إلى 140 مليون ريال، يليه النصر بمبلغ 135 مليون ريال، ثم الأهلي بـ124 مليون ريال.

والكفاءة المالية هي لائحة اعتمدها الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وذلك في شهر ديسمبر 2020.

وأبرم الأهلي السعودي 6 صفقات قوية في سوق الانتقالات الصيفية 2021 حتى الآن، حيث أعلن عن ضم المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا لمدة موسمين قابلة للتمديد، ومحمد مجرشي في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد لثلاث سنوات.

كما تعاقد ”الراقي“ مع اللاعب الكرواتي فيليب براداريتش، وذلك بعد أن قضى الموسم الماضي مع العين السعودي معارا من كالياري الإيطالي.

كما أعلن النادي الأهلي، عن التعاقد مع البرازيلي باولينيو، لاعب وسط نادي غوانجتشو إيفرغراند الصيني السابق، لينضم لصفوف الراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالإضافة إلى اللاعب المقدوني إزجيان أليوسكي قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي، وأيضا ضم السنغالي، ألاسان نداو، قادما من فاتح كاراجمرك التركي.

وأنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الثامن وتوج بلقب الدوري للمرة الأخيرة في موسم 2015-2016.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الـ11 من أغسطس الجاري، إذ ستقام في هذا الموعد مواجهة واحدة ستجمع بين الاتحاد ومضيفه الفيحاء.

ويحمل الهلال لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، إذ توج باللقب بعد أن حصد 61 نقطة متفوقا على أقرب منافسيه الشباب، والاتحاد، صاحبي المركزين الثاني والثالث.