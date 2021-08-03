سعود عبدالحميد يرفض عرض نادي الاتحاد السعودي لتجديد عقده

كشفت صحيفة ”الرياضية“، يوم الثلاثاء، أن سعود عبدالحميد، لاعب نادي الاتحاد السعودي، رفض العرض الذي قدمته الإدارة لتجديد عقده الاحترافي بعدما دخل الفترة الحرة من عقده، خلال الشهر الجاري.

وأوضحت الصحيفة، أن ”إدارة الاتحاد قدمت للاعب العرض الأعلى وفق نظام العقود الجديد، إلى جانب سيارة هدية، لكن اللاعب رفض العرض، وطالب بزيادة فوق السقف القانوني“.

وشددت إدارة الاتحاد، في ردها على اللاعب، والذي نقلته الصحيفة، بأنها ”لن تخرق القانون وتتجاوز السقف المفروض من قبل لجنة الاحتراف“.

ويحظى سعود عبد الحميد باهتمام عدد من أندية الدوري السعودي، في مقدمتها: الهلال، والنصر، والأهلي.

وتسعى إدارة العميد إلى تأمين بقاء اللاعب، صاحب الـ22 عامًا، في ظل المردود الرائع الذي قدم مع الفريق، في الموسم الماضي، تحت قيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي.

وكانت أنباء قد ترددت، خلال الأيام القليلة الماضية، عن تقديم إدارة نادي النصر عرضًا مغريًا لضم سعود عبدالحميد، وأن اللاعب وقع على عقود انتقاله بالفعل، في حين أشارت تقارير أخرى إلى رغبة اللاعب في البقاء مع الاتحاد، وهو ما دعا فهد باقديم، وكيل أعمال اللاعب، لنفي كل هذه التقارير.

ويعتبر عبدالحميد أحد ناشئي نادي الاتحاد، وتم تصعيده للفريق الأول في يوليو 2018، ووقع عقدًا احترافيًا، في فبراير 2019، لمدة 3 أعوام.

وشارك موهبة نادي الاتحاد في 26 مباراة مع “العميد” خلال موسم 2020-2021 بجميع المسابقات، سجل خلال هدفًا، وصنع 4 تمريرات حاسمة، بحسب موقع “ترانسفير ماركت” العالمي للإحصاء.

وتعاقد الاتحاد خلال الصيف الجاري، مع البرازيلي إيغور كورونادو؛ نجم الشارقة الإماراتي، في صفقة من العيار الثقيل.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم 11 أغسطس الجاري، حيث ستقام في هذا الموعد مواجهة واحدة ستجمع بين الاتحاد ومضيفه الفيحاء.

ويحمل الهلال لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث توج باللقب بعد أن حصد 61 نقطة متفوقًا على أقرب منافسيه الشباب، والاتحاد، صاحبي المركزين الثاني والثالث.