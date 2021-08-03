الهلال يتوصل لاتفاق مع وست بروميتش لضم ماتيوس بيريرا

كشفت صحيفة ”الرياضية“، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي وست بروميتش الإنجليزي تتجه للموافقة على رحيل لاعب الفريق البرازيلي ماتيوس بيريرا، إلى نادي الهلال السعودي.

وقالت الصحيفة، في تغريدة عبر حسابها الموثّق على تويتر: ”بعد استشارة مدرب الفريق وعدم ممانعته، تتجه إدارة وست بروميتش للموافقة على عرض الهلال لانتقال البرازيلي ماتيوس بيريرا، والساعات المقبلة حاسمة“.

وكانت نفس الصحيفة ذكرت سابقًا، أن نادي الهلال قرر رفع عرضه المالي لنادي وست بروميتش إلى 17 مليونًا على دفعتين، للظفر بخدمات ماتيوس بيريرا.

من جانبها، كشفت قناة الإخبارية السعودية، أن الهلال ووست بروميتش توصلا لاتفاق مبدئي على انتقال بيريرا لصفوف ”الزعيم“ مقابل 17.5 مليون يورو.

وأكد فاليرين إسماعيل، مدرب وست بروميتش، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عدم مشاركة ماتيوس بيريرا في الجولة الأولى بالدوري يضد بورنموث، يوم الجمعة، قائلًا: ”سيبقى النادي أكبر من أي لاعب، وسأعمل مع النجوم المتواجدين حاليًا معي“.

وأصدر ماتيوس بيريرا بيانًا رسميًا عبر حسابه على موقع ”تويتر“، يطلب فيه السماح له بالرحيل بعد أن تلقى عرضًا ضخمًا من الهلال.

وقال بيريرا في بيانه، أمس الإثنين: ”فضلت الصمت، وعدم الحديث طوال الفترة الماضية احترامًا للجمهور والفريق، لكن بعد الحديث عن عدم تركيزي وعدم ارتباطي بفريقي كان يجب أن أرد، لأنني لم أكن كذلك أبدًا. ومنذ احترافي كرة القدم وأنا أركز في مسيرتي، أملًا بمستقبل أفضل لي ولأسرتي“.

وأضاف: ”أتدرب بجدية، وأهتم بكل تفاصيل الفريق، لكنني تلقيت عرضًا منذ 3 أسابيع كان بمقدوره تغيير حياتي وحياة أسرتي بالكامل للأفضل، وأريد المغادرة والرحيل لكن بطريقة سليمة وعادلة“.

مع ارتباطه بنادي الهلال السعودي.. ماتيوس بيريرا يطلب السماح له بالرحيل عن وست بروميتش https://t.co/nPVvB3XgDp pic.twitter.com/K6xXhHOUYI — إرم سبورت (@EremSports) August 2, 2021

وتلقى ماتيوس بيريرا عرضًا كبيرًا من الهلال السعودي، إلا أن النادي الإنجليزي يطلب مبلغًا كبيرًا للموافقة على رحيل اللاعب.

وتشير التقارير إلى أن اللاعب البرازيلي أبدى موافقته المبدئية على عرض الهلال، ولكن مطالب بروميتش هي التي تعطل خطوة انتقاله.

ويرتبط الجناح ماتيوس بيريرا البالغ من العمر 25 عامًا، بعقد مع وست بروميتش ألبيون يمتد حتى يونيو 2024، وانضم للفريق خلال صيف 2019 من سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وخاض ماتيوس بيريرا 77 مباراة مع ويست بروميتش ألبيون، وأحرز خلالها 20 هدفًا، وصنع 26 هدفًا، بينما سجل 6 أهداف، وصنع 4 في 27 مباراة مع فريق سبورتينغ لشبونة.

أما طوال مسيرته الاحترافية، فقد لعب النجم البرازيلي، 196 مباراة رسمية، سجل خلالها 54 هدفًا، وصنع 50 هدفًا آخر.