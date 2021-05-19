نادي الهلال يستعد لتقديم عرض لضم البرازيلي دودو

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن إدارة نادي الهلال السعودي تستعد لتقديم عرض لضم اللاعب البرازيلي إدواردو بيريرا رودريغز الشهير بــ“دودو“، نجم بالميراس الحالي، العائد من تجربة احتراف في الدحيل القطري.

وقال موقع ”yahoo“ في نسخته البرازيلية، إن المال لا يمثل أي مشكلة للهلال وإن مصدرا مقربا من إدارة النادي كشف عن أنهم سيقدمون عرضا للاعب.

وأضاف الموقع أن الفريق يعد من أغنى الأندية في العالم العربي والمرشح الأبرز للفوز بلقب الموسم الحالي ويضم بين صفوفه لاعبين أجانب ذائعي الصيت مثل كويلار وغوميز وفييتو وغيرهم.

🇧🇷 دودو مع الدحيل 🇶🇦 2020-2021: • 28 مباراة

• ساهم ب 28 هدف

• 15 هدف

• 13 أسيست

• 66 كغم

• 166 سم

• 29 عام

• ثاني هدافي الدوري القطري 🏆 • الدحيل 🇶🇦 رفض شراء عقده وسيعود إلى بالميراس 🇧🇷 pic.twitter.com/jemWENBomQ — الكرة العربية ❁ 🇵🇸 (@ARBFOOT) May 14, 2021

اللاعب من مواليد عام 1992 ويبلغ من العمر 29 عاما ويجيد في مركز الهجوم ولعب لأندية كروزيرو البرازيلي ودينامو كييف الأوكراني وبالميراس ثم الدحيل القطري ثم عودته مؤخرا لبالميراس.

وكان دودو قد فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري، خلال فترة انتظام الدوري بشهري فبراير ومارس الماضيين، وذلك وفقا للأرقام والإحصاءات الصادرة من مؤسسة دوري نجوم قطر.