موسى ماريغا يكشف سر الرحيل عن بورتو واختيار الهلال بدلا من العروض الأوروبية

كشف الدولي المالي موسى ماريغا، عن السر وراء ترك ناديه السابق بورتو البرتغالي والتوقيع مع الهلال السعودي.

وانضم ماريغا إلى الهلال لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل 2021-2022، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء مدة تعاقده مع نادي بورتو.

وقال ماريغا في تصريحات أبرزتها صحيفة ”naturenex“، يوم الأربعاء: ”كان من الصعب علي البقاء في بورتو ومواجهة المزيد من الإساءات من الجماهير، لقد قررت الاستسلام، كانوا يتوقعون مني دائمًا أن أكون مثاليًا ويمكن للآخرين ارتكاب الأخطاء دون أي مشاكل، كنت أتعرض للإيذاء طوال الشهر دون أن يتدخل الفريق في الأمر“.

وأضاف: ”تلقيت عروضا من فرنسا وإنجلترا ورفضتها وسألني الناس لماذا ترفض هذه العروض؟، قلت لهم إنني رفضتها بسبب لون بشرتي في كثير من الأحيان نتعرض لبعض الكلمات أيضا، كرة القدم هي في كل مكان وليست فقط في أوروبا لذا اتخذت قراري بمغادرة أوروبا بسبب سوء المعاملة، لقد تم تسميتي باسم حيوان لفترة طويلة، لقد نسيت أنني -حتى- إنسان“.

وأتم: ”حاليّا أتطلع لمواصلة مسيرتي مع نادي الهلال“.

وكان ماريغا انضم إلى بورتو عام 2016 قادما من ماريتيمو، وخرج معارًا إلى فيتوريا غيمارايش لموسم واحد، قبل أن يعود لصفوف بورتو ويقضي معه 3 مواسم ناجحة.

وخاض ماريغا 190 مباراة مع بورتو سجل خلالها 72 هدفا وصنع 33، وساهم في التتويج بـ4 ألقاب، منها ثلاثية الموسم الماضي المحلية.

ويمتلك ماريغا 25 مباراة دولية مع منتخب مالي سجل خلالها 3 أهداف، وشارك في كأس الأمم الأفريقية 2019 وسجل هدفا وحيدا.