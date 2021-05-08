الوليد بن طلال يبني مسجدا لعادل التويجري‎

نعى فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، الإعلامي الرياضي الراحل عادل التويجري، إثر وفاته، يوم السبت، متأثرا بأزمة قلبية مفاجئة عن 40 عاما، معلنا في الوقت نفسه بناء مسجد للفقيد.

وقال بن نافل عبر حسابه على تويتر: ”أسأل المولى القدير في هذه الليلة المباركة أن يغفر لفقيدنا عادل التويجري وأن يسكنه فسيح جناته.. وأعلن عن بناء مسجد للفقيد على نفقة الأمير الوليد بن طلال، اللهم اجعل أجرها في ميزان حسنات أخي عادل التويجري، رحمه الله“.

أسأل المولى القدير في هذه الليلة المباركة أن يغفر لفقيدنا #عادل_التويجري وأن يسكنه فسيح جناته.. وأعلن عن بناء مسجد للفقيد على نفقة الأمير الوليد بن طلال @Alwaleed_Talal

اللهم اجعل أجرها في ميزان حسنات أخي عادل التويجري -رحمه الله-.. — فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) May 8, 2021

كما أعلن الناقد الرياضي سلطان اللحياني، عبر حسابه، أيضا تدشين مبادرة أخرى لبناء مسجد وتهيئة وقف للتويجري، مضيفا: ”احتسبوا الأجر وخصوه في هذه الليلة بالدعاء وبما تجود به نفسكم بالتبرع لبناء المسجد“.

وفاءاً للفقيد الغالي #عادل_التويجري رحمه الله نطلق عبر جمعية @msajidona كأحد سفراءها مبادرة مشروع بناء مسجد وتهيئة وقف له🙏🏻

احتسبوا الاجر وخصوه في هذه الليلة بالدعاء وبما تجود به نفسكم بالتبرع لبناء المسجد عبر الرابط:

"الرابط يوفر التبرع عبر ابل بي ومدى"https://t.co/nyqJdBB0uX — سلطان اللحياني (@sultan0018) May 8, 2021

كما نعاه زميله الإعلامي عبدالعزيز المريسل، كما قام من خلال إحدى المنصات بتخصيص تبرع لفك كرب سيدة مطلقة تشكو من الأمراض، ويخصص ثوابها للفقيد عادل التويجري.

اليوم نفقد زميل تألمنا جميعاً على رحيله و غداً سأرحل انا و غيري و نسأل الله ان نعمل لهذا اليوم

حق علينا لزميل لنا أن نقدم ما نستطيع له

و من خلال منصة @joodeskan تم تخصيص حالة طلبتها ليكون ثوابها للزميل الفقيد#عادل_التويجري

ارجوكم شاركوا معي لإتمامها 🙏

.https://t.co/vOuqpNMM43 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) May 8, 2021

وأمس الأول، كان آخر ظهور إعلامي لعادل التويجري في برنامج ”الدوري مع وليد“ الذي علق فيه على فوز الهلال على الشباب بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020-2021.

وكان صالح التويجري، شقيق الراحل، قد قال عبر حسابه على تويتر: ”بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ننعى أخي عادل بن عبدالله بن حمود التويجري، ونسأل الله له الرحمة في شهر الغفران والدرجات العلا في الجنان، وسوف يصلى عليه يوم غد الأحد بعد صلاة الظهر بمقبرة النسيم، وبسبب الظروف الراهنة، يُقبل العزاء في المقبرة فقط وهاتفياً“.

وكان التويجري ناقدا رياضيا في ”برنامج أكشن يادوري“، ورئيساً للمركز الإعلامي لـ ”رالي حائل“، وعضواً سابقا في مجلس إدارة نادي الهلال.