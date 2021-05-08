رياضة

الوليد بن طلال يبني مسجدا لعادل التويجري‎
تاريخ النشر: 08 مايو 2021 22:38 GMT
تاريخ التحديث: 08 مايو 2021 23:50 GMT

الوليد بن طلال يبني مسجدا لعادل التويجري‎

نعى فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، الإعلامي الرياضي الراحل عادل التويجري، إثر وفاته، يوم السبت، متأثرا بأزمة قلبية مفاجئة عن 40 عاما، معلنا في الوقت

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

نعى فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، الإعلامي الرياضي الراحل عادل التويجري، إثر وفاته، يوم السبت، متأثرا بأزمة قلبية مفاجئة عن 40 عاما، معلنا في الوقت نفسه بناء مسجد للفقيد.

وقال بن نافل عبر حسابه على تويتر: ”أسأل المولى القدير في هذه الليلة المباركة أن يغفر لفقيدنا عادل التويجري وأن يسكنه فسيح جناته.. وأعلن عن بناء مسجد للفقيد على نفقة الأمير الوليد بن طلال، اللهم اجعل أجرها في ميزان حسنات أخي عادل التويجري، رحمه الله“.

كما أعلن الناقد الرياضي سلطان اللحياني، عبر حسابه، أيضا تدشين مبادرة أخرى لبناء مسجد وتهيئة وقف للتويجري، مضيفا: ”احتسبوا الأجر وخصوه في هذه الليلة بالدعاء وبما تجود به نفسكم بالتبرع لبناء المسجد“.

كما نعاه زميله الإعلامي عبدالعزيز المريسل، كما قام من خلال إحدى المنصات بتخصيص تبرع لفك كرب سيدة مطلقة تشكو من الأمراض، ويخصص ثوابها للفقيد عادل التويجري.

وأمس الأول، كان آخر ظهور إعلامي لعادل التويجري في برنامج ”الدوري مع وليد“ الذي علق فيه على فوز الهلال على الشباب بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020-2021.

وكان صالح التويجري، شقيق الراحل، قد قال عبر حسابه على تويتر: ”بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ننعى أخي عادل بن عبدالله بن حمود التويجري، ونسأل الله له الرحمة في شهر الغفران والدرجات العلا في الجنان، وسوف يصلى عليه يوم غد الأحد بعد صلاة الظهر بمقبرة النسيم، وبسبب الظروف الراهنة، يُقبل العزاء في المقبرة فقط وهاتفياً“.

وكان التويجري ناقدا رياضيا في ”برنامج أكشن يادوري“، ورئيساً للمركز الإعلامي لـ ”رالي حائل“، وعضواً سابقا في مجلس إدارة نادي الهلال.

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