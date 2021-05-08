وليد الفراج ناعيا عادل التويجري: رحل قبل التوجه إلى العمرة‎

نعى الإعلامي الرياضي وليد الفراج زميله الراحل عادل التويجري، الذي رحل عن عالمنا، اليوم السبت، بعدما تعرض لأزمة قلبية مفاجئة.

ويعد التويجري أحد أبرز الإعلاميين الرياضيين السعوديين، حيث سبق له وأن عمل في صحف ”الاقتصادية، ومكة، والشرق“.

وتقلد التويجري منصب عضو مجلس إدارة نادي الهلال في فترة سابقة.

وكان آخر ظهور للتويجري عبر برنامج ”الدوري مع وليد“، مساء أمس الجمعة، حيث كان يحلل فوز الهلال على الشباب بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020-2021.

ووجه التويجري التهنئة للجمهور بعيد الفطر المبارك، كما حذر الهلاليين من الاطمئنان بتتويجهم بالدوري السعودي، قائلا: ”كل شيء ما تغير إذا اللاعب الهلالي والجمهور اعتقدوا أن الدوري حسم.. هذه كذبة لم يحسم شيء حتى الآن“.

#الدوري_مع_وليد | عادل التويجري يوجه رسالة إلى الهلاليين…! تركي الغامدي: بعض النصراويين يتمنوا الهلال يحقق الدوري.. الشباب لخبط الاعدادات عند بعض النصراويين.#قناة_SBC pic.twitter.com/BgSbtgasPh — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) May 7, 2021

وقال الفراج عبر حسابه على تويتر: ”عظم الله أجري فيك.. البقاء لله.. رحل اليوم أخي وصديقي ورفيقي عادل التويجري ليلة 27 رمضان وقبل التوجه إلى العمرة.. كل التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه.. الفراق صعب يا صديقي.. الله يشملك برحمته.. وأتمنى من الجميع الدعاء له فقد كان رجلا كريما طيبا صافي السريرة“.

عظم الله اجري فيك ..

البقاء لله .. رحل اليوم اخي وصديقي ورفيقي #عادل_التويجري ليلة 27 رمضان وقبل التوجه الى العمره .. كل التعازي لاسرته واصدقاءة ومحبيه .. الفراق صعب يا صديقي .. الله يشملك برحمته .. واتمنى من الجميع الدعاء له فقد كان رجلا كريما طيبا صافي السريرة .

الى رحمه الله — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) May 8, 2021

وقال صالح التويجري، شقيق الراحل، عبر حسابه على تويتر: ”بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ننعى أخي عادل بن عبدالله بن حمود التويجري، ونسأل الله له الرحمة في شهر الغفران والدرجات العلا في الجنان، وسوف يصلى عليه يوم غد الأحد بعد صلاة الظهر بمقبرة النسيم، وبسبب الظروف الراهنة، يُقبل العزاء في المقبرة فقط وهاتفياً“.

وخاض التويجري العمل الرياضي في عدة صحف، حيث كان ناقداً رياضياً في ”برنامج أكشن يادوري“، ورئيساً للمركز الإعلامي لـ“رالي حائل“، وعضواً في مجلس إدارة نادي الهلال.

بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ننعى أخي عادل بن عبدالله بن حمود التويجري، ونسأل الله له الرحمة في شهر الغفران والدرجات العلا في الجنان. وسوف يصلى عليه يوم غد الأحد بعد صلاة الظهر بمقبرة النسيم وبسبب الظروف الراهنة، يُقبل العزاء في المقبرة فقط و هاتفياً. — Saleh Altwaijri (@SAltwaijri) May 8, 2021

وتقلد التويجري العديد من المناصب الإدارية في النادي، كما كتب في العديد من الصحف منها: صحيفة مكة، وصحيفة الشرق، وصحيفة الاقتصادية السعودية.