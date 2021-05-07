نجل إيفر بانيغا لاعب الشباب يتهم الهلال بشراء الحكام (صورة)

انتقد الابن البكر لإيفر بانيغا قائد الشباب السعودي طرد والده في قمة الرياض أمام الهلال، التي ستحسم بشكل كبير لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدا أن الهلال يحصد بطولاته بمساعدة الحكام.

وطرد الدولي الأرجنتيني قبل نهاية الشوط الأول، ليلعب فريقه منقوصا في باقي المباراة ويتأخر في النتيجة 4-1 أمام الهلال الذي يشاركه الصدارة.

وحصل إيفر بانيغا على إنذارين، الأول بداعي الاحتكاك، والثاني بعد أن رمى الكرة بوجه حكم المباراة، الذي أعطى له الإنذار الثاني والكارت الأحمر، ليزيد من معاناة فريقه.

وقال نجل بانيغا عبر حسابه على تويتر: ”مباراة الشباب والهلال أكبر عملية سطو وقعت في موسم 20/21 بالدوري السعودي، فريق ينمو بالتدريج ضد آخر فاز بجميع البطولات عن طريق شراء الحكام“، وذلك في إشارة إلى الهلال.

https://twitter.com/SBanega10/status/1390752159726194691

وانفرد نادي الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد أن سحق منافسه المباشر الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.

ورفع الهلال رصيده إلى 51 نقطة في المركز الأول موسعاً الفارق بينه والشباب صاحب المركز الثاني إلى 3 نقاط، مع تبقي 4 جولات على نهاية المسابقة.

وولد النجل الأكبر للدولي الأرجنتيني في 2006 من علاقة سابقة، بينما أنجب بعدها ابنتين من زوجته الحالية فاليريا خوان، إذ إنه في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2010 أنجب طفلته الثانية أغوستينا، وفي الثامن من يونيو/حزيران 2016 ولدت رومانيلا بانيغا في مستشفى بمدينة فالنسيا الإسبانية.