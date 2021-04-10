ترتيب الدوري السعودي.. الشباب يسقط الباطن برباعية ويشعل الصدارة مع الهلال (فيديو)

اقتنص فريق الشباب فوزا ثمينا على مضيفه الباطن، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نادي الباطن، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري السعودي.

وتقدم إيفر بانيغا للشباب بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 7، ثم تعادل الباطن في الدقيقة 28، عن طريق محمد رايحي، ثم تابع كرستيان جوانكا بالهدف الثاني للشباب في الدقيقة 41، بعد تسلم تمريرة طويلة من بانيغا، ليسدد الكرة بقوة في الشباك.

وفي الدقيقة 45، تمكن بانيغا من تسجيل الهدف الثالث للشباب، وأضاف جوانكا الهدف الرابع في الدقيقة 49.

وواصل الشباب الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين، بعد تلقي اللاعب حسين آل منصر، بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 93.

وبهذا الفوز، رفع الشباب رصيده إلى 48 نقطة، ليحتل وصافة دوري المحترفين، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد الباطن عند 28 نقطة، في المركز الـ13.

ويلتقي الشباب مع نظيره الهلال، في 7 مايو المقبل، في قمة الجولة 26 من دوري المحترفين.