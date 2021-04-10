مانو مينيز يبدأ مهمته مع نادي النصر بمباراة السد في دوري أبطال آسيا

قالت قناة 24 الرياضية السعودية، إن عقد مدرب نادي النصر السعودي الجديد البرازيلي مانو مينيز يمتد لعام ونصف العام.

وأعلن النصر أمس الجمعه أن مينيز سيصل الرياض خلال 48 ساعة لقيادة الفريق بعد الاتفاق معه على كل التفاصيل.

🚨- مباريات #النصر في #دوري_ابطال_اسيا 🏆| 📍 شهر رمضان

3 | الوحدات 🇯🇴

9:00م⌚️ 6 | السد 🇶🇦

9:00م⌚️ 9 | العين 🇦🇪 أو فولاذ 🇮🇷

9:00م⌚️ 12 | العين 🇦🇪 أو فولاذ 🇮🇷

9:00م⌚️ 15 | الوحدات 🇯🇴

9:00م⌚️ 18 | السد 🇶🇦

9:00م⌚️ • فضلوها عشان ترجعون لها ❤️. pic.twitter.com/UY06VXL7EE — 𝐅𝐀𝐖𝐀𝐙 . (@j2_NFC) April 10, 2021

وبحسب ”24 الرياضية“ فإن مواجهة السد القطري يوم 17 أبريل ستكون أول مباراة للنصر تحت قيادة مينيز، ما يعني أن الكرواتي هورفات قد يقود الفريق في المباراة الأولى بدوري أبطال آسيا أمام الوحدات.

وسبق للمدرب البرازيلي المخضرم تدريب المنتخب البرازيلي، وأندية: كورينثيانز، وفلامنغو، وبالميراس، وكروزيرو، وحقق معها عددًا من البطولات.

وصنع مانو مينيز اسمه في مجال التدريب عندما انتشل كورنثيانز أحد أكثر الأندية شعبية في البرازيل من الدرجة الثانية عام 2008 وقاده إلى لقب كأس البرازيل في العام التالي.

رسميًا: البرازيلي مانو مينيز مديرًا فنيًا لنادي النصر السعودي.. فمن هو؟ https://t.co/R8czfQuFfA pic.twitter.com/EHZA55OWfM — إرم سبورت (@EremSports) April 9, 2021

وقاد مانو مينيز العديد من الفرق البرازيلية، أبرزها غريميو وكروزيرو وفلامنغو وبالميراس، حيث حصد لقب كأس البرازيل 3 مرات مع الأندية التي دربها.

كما تم تعيين مانو مينيز مدربًا لمنتخب البرازيل لكرة القدم في 24 يوليو 2010 خلفًا للمدرب دونغا، قبل إقالته في 23 نوفمبر 2012.

وعُين مينيز مدربا للنصر بعد دقائق من خسارة الفريق أمس 3-2 أمام ضمك في دوري المحترفين السعودي.

ويأمل النصر أن تساعد خبرات مينيز في إعادة الفريق لرونقه سريعا قبل الانخراط في منافسات دوري أبطال آسيا التي تبدأ الأسبوع المقبل، واستئناف الدوري المحلي.