نادي الهلال السعودي يقدم عرضا مغريا للفرنسي رومان فايفر

قالت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية، إن نادي الهلال السعودي يرغب في التعاقد مع الجناح الفرنسي رومان فايفر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بريست.

وبحسب فرانس فوتبول، فإن الهلال قدم عرضًا للاعب، يحصل بمقتضاه على 6 ملايين يورو سنويًا.

وترغب أندية أوروبية عديدة في التعاقد مع رومان فايفر، أبرزها: بروسيا دورتموند، وليدز يونايتد، كما يمتلك عرضًا فرنسيًا من أولمبيك ليون.



ورومان فايفر، يبلغ من العمر 22 عامًا، ولد في فرنسا لأب فرنسي وأم جزائرية.

كان نادي بريست قد شدد في تصريحات سابقة، على أنه يعلم أن فايفر ستصله عروضًا عديدة مع تألقه اللافت، غير أن النادي لا يملك دوافع لبيعه.

أول أجنبي في التاريخ.. رازفان لوشيسكو عضوا ذهبيا بنادي الهلال السعودي https://t.co/JKIcDYBsnQ pic.twitter.com/XLxrK8qPjz — إرم سبورت (@EremSports) April 5, 2021

وسجل فايفر 5 أهداف هذا الموسم، وصنع 4، وتبلغ قيمته السوقية 20 مليون يورو.

كانت تقارير سابقة، قد أشارت إلى ان صراعا جزائريًا فرنسيًا سيحتدم ،بسبب رغبة جمال بلماضي في استدعاء اللاعب لقائمة منتخب الجزائر الأول.