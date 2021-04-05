تقرير: نادي النصر السعودي يتجه لإقالة هورفات.. لكنه يواجه أزمة

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الإثنين، أن إدارة نادي النصر تتجه لإقالة مدرب الفريق، الكرواتي ألين هورفات.

وقالت ”جريدة اليوم“ إن إدارة النصر تتجه لإقالة هورفات من منصبه بعد الخسارة 0/1 أمام الفيصلي والخروج من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين“.

وبحسب المصدر فإن إدارة النصر تعاني من قلة الخيارات المتاحة حال إقالة هورفات، خاصة مع اقتراب مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا، حيث يتبقى 10 أيام على أولى المباريات.

وخسر النصر 0/1 أمام الفيصلي رغم أن الأخير لعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة التاسعة، بعد طرد لاعبه إيغور روسي.

وتولى هورفات تدريب النصر في ديسمبر الماضي، بعد إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا بسبب سوء النتائج.

ويحتل النصر المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 36 نقطة من 24 مباراة، ويستهل مشواره في دوري أبطال آسيا يوم 14 أبريل بمواجهة الوحدات الأردني.