مصطفى إدريس نجم النصر السابق يظهر بأحد المستشفيات ويطلب الدعاء له (فيديو)

ظهر مصطفى إدريس لاعب نادي النصر السعودي السابق في مقطع فيديو وبدا أنه في وضع صحي صعب، اليوم الأحد.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول مصطفى إدريس وهو يمشي ببطء ويرتدي قميص النصر، في أحد المستشفيات، ويتكلم مع شخص ثانٍ يقول: ”حالته صعبة وتعبان، الله يشفيه، نتمنى له الشفاء، فزعتكم يا عالميين“، في حين رد مصطفى إدريس بالقول: ”آمين“.

ومصطفى إدريس البالغ من العمر 57 عاما من أبرز اللاعبين في مركز خط الدفاع لنادي النصر، وانتقل إليه من الأهلي، قبل أن يعود للنصر وكان يشغل مركزي الظهير الأيمن والأيسر، وقلب الدفاع.

مصطفى إدريس نجم نادي #النصر السعودي السابق يظهر في وضع صحي صعب داخل أحد المستشفيات بقميص ناديه، ويطلب الدعاء له. pic.twitter.com/4Mm7SXF7WM — إرم سبورت (@EremSports) March 21, 2021

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#مصطفى_ادريس حالة إنسانية من الدرجة الأولى تستحق الاهتمام المجتمعي والرياضي منها على وجه الخصوص،لاعب مثل النصر والمنتخب سابقا،ولعب للنصر 10 مواسم وساهم في تحقيق أكثر من 7 بطولات محلية وخارجية والتأهل لكاس العالم للأندية،من الظلم والقهر أن تشاهده بهذه الصورة المؤلمة..#منصه_احسان pic.twitter.com/ZDzGk8xuZ8 — سليمان الشريف (@soliman_asharef) March 20, 2021



وغرد الإعلامي السعودي سليمان الشريف على ظهور مصطفى إدريس بهذا الوضع: ”مصطفى إدريس حالة إنسانية من الدرجة الأولى تستحق الاهتمام المجتمعي والرياضي منها على وجه الخصوص، لاعب مثل النصر والمنتخب سابقا، ولعب للنصر 10 مواسم وساهم في تحقيق أكثر من 7 بطولات محلية وخارجية والتأهل لكأس العالم للأندية،من الظلم والقهر أن تشاهده بهذه الصورة المؤلمة..“.

وعلق الإعلامي نايف الروقي: ”وصلني مقطع لنجم النصر السابق مصطفى إدريس أوجع قلبي وأبكاني..

كم هي الدنيا مؤلمة في أحداثها وتقلباتها“.

”مصطفى هو الذي بحاجة ماسة للمساعدة العاجلة وليس المحترفون أصحاب العقود الضخمة!. مصطفى وغيره من لعبوا في وقت الهواية وأخلصوا، هم من بحاجة لمد يد العون لهم..“.

وتعاطف ناصر الفهد مع زميله السابق بالنصر مغردا: ”إلهي ربّ النّاس أذهب البأس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادره سقما، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت. لا تحرموه من دعواتكم وكافة مرضى المسلمين“.