بافيتيمبي غوميز يتحدث عن وجهته بعد نادي الهلال السعودي

كشف المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لاعب نادي الهلال السعودي، عن تفكيره في مستقبله بعد الاعتزال، وأكد أنه لا يفكر في خوض تجربة التدريب، حيث قال إنه لن يكون مدربا، مضيفا أنه ليس في تفكيره.

وأضاف غوميز: ”لا أرى نفسي في هذا المكان، ربما أكون جزءا من الهيكل التنظيمي لناد، أو في وسائل الإعلام كمستشار“.

وكشف المهاجم الفرنسي في حواره مع صحيفة ”so foot“ الفرنسية، عن سبب موافقته على عرض الهلال، وقال: ”في سن معين يصبح الجانب الاقتصادي مهما للغاية، ولطالما قلت إن المسيرة الناجحة تجمع بين عدة أشياء: كرة القدم؛ لأنها الأولوية، الأسرة واستقرارها، ثم أخيرا الجانب المالي، وأتيح لي في الهلال الجمع بين الثلاثة“.

Bafétimbi Gomis does not tire of scoring goals in Saudi Arabia.

This afternoon, he’s already bagged an overhead kick with just two minutes on the clock! 🔥

🎥: @riyadiyatv pic.twitter.com/05m8uQxaJ9

— FotMob (@FotMob) January 20, 2021