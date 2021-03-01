بافيتيمبي غوميز يتحدث عن وجهته بعد نادي الهلال السعودي

كشف المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لاعب نادي الهلال السعودي، عن تفكيره في مستقبله بعد الاعتزال، وأكد أنه لا يفكر في خوض تجربة التدريب، حيث قال إنه لن يكون مدربا، مضيفا أنه ليس في تفكيره.

وأضاف غوميز: ”لا أرى نفسي في هذا المكان، ربما أكون جزءا من الهيكل التنظيمي لناد، أو في وسائل الإعلام كمستشار“.

وكشف المهاجم الفرنسي في حواره مع صحيفة ”so foot“ الفرنسية، عن سبب موافقته على عرض الهلال، وقال: ”في سن معين يصبح الجانب الاقتصادي مهما للغاية، ولطالما قلت إن المسيرة الناجحة تجمع بين عدة أشياء: كرة القدم؛ لأنها الأولوية، الأسرة واستقرارها، ثم أخيرا الجانب المالي، وأتيح لي في الهلال الجمع بين الثلاثة“.

Bafétimbi Gomis does not tire of scoring goals in Saudi Arabia. This afternoon, he’s already bagged an overhead kick with just two minutes on the clock! 🔥 🎥: @riyadiyatv pic.twitter.com/05m8uQxaJ9 — FotMob (@FotMob) January 20, 2021

وتابع غوميز: ”الهلال نادٍ كبير للغاية، على عكس ما يمكن أن تتصوره أوروبا، نحن مثل باريس سان جيرمان في فرنسا، نحن الفريق الذي يتمنى الجميع الفوز عليه، لقد مرت 20 عاما منذ فوزهم بدوري أبطال آسيا؛ لذلك كان من المثير أن نحقق هذا الكأس“.

كما أفاد بأنه لن يعود للعب في الدوري الفرنسي، حيث قال: ”أشعر وكأنني أتحسن مع تقدم العمر. بالتأكيد لن ألعب في الدوري الفرنسي أو في دوري كبير، لكنني أتدرب أكثر من ذي قبل للبقاء في المستوى المطلوب، لدي أخصائي علاج طبيعي ومدرب بدني وطاه يتبعني بشكل يومي. أقوم بتمرينين إلى 3 تمرينات في اليوم“.

وعن مسيرته مع الهلال، أوضح هداف الدوري السعودي الموسم الحالي: “ الشيء الرئيس بالنسبة لي هو تسجيل 20 هدفا على الأقل في الموسم، أعتقد أن أمامي سنتين أو 3 سنوات للعب، والأهم هو الاستمتاع بأكبر قدر ممكن من المرح، أنا أيضا هنا لمحاولة مساعدة اللاعبين المحليين، من خلال مشاركة تجربتي معهم“.

ويتصدر غوميز ترتيب الدوري السعودي الموسم الحالي، وفي رصيده 15 هدفا.