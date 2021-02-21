تركي آل الشيخ ينفي تكفله بصفقتي ريفاس وهيلدون لنادي الشرطة العراقي‎

نفى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، ما تردد عن نيته التكفل بشراء الثنائي جيلمين ريفاس، وهيلدون راموس، للعب لصالح نادي الشرطة العراقي.

وراجت تقارير صحفية تشير إلى أن تركي آل الشيخ سيتكفل بصفقة ريفاس لنادي الشرطة العراقي، وينوي كذلك التعاقد مع اللاعب هيلدون للفريق.

ورد ”آل الشيخ“ على هذه التقارير بعبارة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، قال فيها:“خبر عارٍ عن الصحة!“.

خبر عارٍ عن الصحة !! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 21, 2021

وكان جيلمين ريفاس، لاعب أنقرة غوجو التركي حاليًا، قد لعب في صفوف الهلال، والاتحاد، السعوديين، وحقق أرقامًا رائعة، وظهر بمستوى متميز.

أما هيلدون راموس فقد وقّع مخالصة مالية مع نادي شباب الأهلي دبي خلال فترة الانتقالات الماضية، وأصبح لاعبًا حرًا، بعد نجاح شباب الأهلي في التعاقد مع الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف بدلًا منه.

يذكر أن الشرطة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري العراقي.