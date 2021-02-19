تأجيل معظم مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.. واعتماد موعد مباراة السعودية واليمن

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تأجيل أغلب المباريات المقبلة بالتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، واعتمد مواعيد وأماكن إقامة 4 مباريات في مارس المقبل.

وذكر الاتحاد في بيان نشره، اليوم، عبر موقعه الإلكتروني: ”بعد الأخذ بعين الاعتبار القيود الحالية على السفر، والناتجة عن جائحة كوفيد19 في قارة آسيا، وبناء على المشاورات المكثفة مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، تأجيل معظم المباريات المقبلة ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين“.

وأضاف الاتحاد: ”تم اعتماد برنامج أحدث المباريات ضمن الجولتين 7 و8 من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين، والمقررة يومي 25 و30 مارس (آذار) وفق التالي:

– المجموعة الثانية: نيبال مع أستراليا – 30 مارس (آذار) 2021، استاد داشراث في كاتماندو.

– المجموعة الرابعة: السعودية مع اليمن – 25 مارس (آذار) 2021، استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

– المجموعة السادسة: طاجيكستان مع منغوليا، 25 مارس (آذار) 2021، استاد الجمهورية المركزي دوشانبي.

– المجموعة السادسة: منغوليا مع اليابان، 30 مارس (آذار) 2021، استاد فوكودا، تشيبا.

تم تأجيل معظم المباريات المقبلة ضمن #التصفيات_الآسيوية إلى #كأس_العالم 2022 و #كأس_آسيا 2023 وستُقام 4⃣ مباريات فقط في شهر مارس/آذار المقبل هي: 25 مارس:

🇸🇦 السعودية 🆚 اليمن 🇾🇪

🇹🇯 طاجيكستان 🆚 منغوليا 🇲🇳 30 مارس:

🇳🇵 نيبال 🆚 أستراليا 🇦🇺

🇲🇳 منغوليا 🆚 اليابان 🇯🇵 pic.twitter.com/gRSc00FXDy — إرم سبورت (@EremSports) February 19, 2021

وتابع الاتحاد: ”يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منح الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين والحكام وكافة أطراف اللعبة، حيث يعمل عن قرب مع الاتحادات الوطنية الأعضاء لمراقبة الوضع في القارة“.

وأضاف: ”ضمن جهود استئناف منافسات التصفيات الآسيوية بشكل آمن، سوف يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفتح الدعوة أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء؛ من أجل طلب استضافة مباريات مجموعاتها بنظام التجمع، وسوف يقوم بتأكيد وإعلان مواعيد المباريات في الوقت المناسب، لتقام في فترة المباريات الدولية في يونيو (حزيران)، حيث من المقرر أن تقام المباريات بنظام التجمع، في الفترة من 31 مايو (أيار)، ولغاية 15 يونيو (حزيران)2021“.