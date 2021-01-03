الهلال السعودي سيقدم عرضا مغريا للإسباني دييغو كوستا

أشارت تقارير صحفية برتغالية إلى أن الهلال متصدر الدوري السعودي مهتم بالتعاقد مع المهاجم الإسباني الجنسية البرازيلي المولد دييغو كوستا بعدما فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي.

وأعلن أتلتيكو مدريد متصدر الليغا يوم الثلاثاء الماضي أنه اتفق مع المهاجم دييغو كوستا البالغ عمره 32 عاما على فسخ التعاقد.

وأوضح النادي في بيان أن لاعب تشيلسي السابق الذي يمتد عقده حتى يونيو/ حزيران 2021 طلب إنهاء التعاقد بأثر فوري لأسباب شخصية.

وقالت صحيفة ”ريكورد“ البرتغالية يوم الأحد إن دييغو كوستا دخل اهتمامات الهلال حيث بدأ النادي بالفعل مفاوضات استكشافية. من المتوقع طرح عرض خلال الأيام القليلة المقبلة لمدة عامين ونصف مقابل حوالي 17 مليون يورو.



وحوّل بطل آسيا 2019 أنظاره نحو دييغو كوستا بعد فشل محاولاته التعاقد مع المهاجم البرازيلي أليكس تيكسيرا البالغ من العمر 30 عامًا الذي أنهى عقده مع جيانغسو سونينغ الصيني بنهاية العام الماضي.

وساعد كوستا أتلتيكو مدريد على التتويج بلقب الدوري الإسباني في 2014 بعد أن سجل 27 هدفا لكنه ترك الفريق للانتقال إلى تشيلسي في العام نفسه، وعاد مهاجم إسبانيا إلى مدريد في 2018 لكنه تعثر في فترته الثانية لكثرة الإصابات.

ولعب كوستا 43 مباراة في الدوري منذ عودته لأتلتيكو وسجل 12 هدفا وتوج بلقبي الدوري الأوروبي في 2018 وكأس السوبر الأوروبية في العام نفسه.