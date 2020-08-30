صحيفة: نادي النصر السعودي يضم الكوري كيم جين سو

كشفت تقارير صحفية عن إبرام نادي النصر السعودي صفقة جديدة بالتعاقد مع الظهير الأيسر الدولي الكوري كيم جين سو، لاعب جونبوك الكوري بشكل رسمي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الأحد، فإن النصر أتم الصفقة رسميا ”تمهيدا لضم اللاعب إلى القائمة الآسيوية“.

وأوضحت الصحيفة، أن النادي الكوري وافق على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب الذي ينتهي في 21 ديسمبر المقبل، وحرصت إدارة النصر على شراء العقد من أجل مشاركته في دوري أبطال آسيا سبتمبر المقبل، بطلب من البرتغالي روي فيتوريا الذي فضل الاستغناء عن جونز في آسيا والتعاقد مع ظهير أيسر.

ويستكمل ”العالمي“ مشواره القاري، بمواجهة سباهان الإيراني في الرابع عشر من سبتمبر المقبل.

الظهير كيم جين سو x سانغمو : – صنع هدفين الفوز!

– لعب (5) عرضيات ناجحة

– صنع (6) فرص للتسجيل "2 مُحققه"😱

– نسبة نجاح المراوغات (100%) • اللاعب قريب جداً من نادي #النصر pic.twitter.com/0ECqoPve1k — نواف الآسيوي 🇸🇦. (@football_l5) August 25, 2020

وقام نادي جونبوك الكوري بدور باستبعاد اللاعب من قائمة الفريق لمباراة اليوم بعد انتقاله إلى النصر.

كما قام النادي الكوري بتوديع كيم جين سو عبر حسابه الرسمي، كما أعلن اللاعب بدوره عبر حسابه على ”إنستغرام“ انتقاله إلى النصر.

ونجح النصر في الميركاتو الصيفي الحالي بحسم 6 صفقات، وهم أمين بخاري، عبد الله الشنقيطي، عبد العزيز العلاوي، عبد المجيد الصليهم، سلطان العنزي، عبد الفتاح عسيري.

وتنقل كيم سو، بين العديد من الأندية الكورية، قبل أن يخوض أول تجربة احترافية له، عندما انتقل إلى هوفنهايم الألماني، في عام 2014، قبل أن يعود إلى بلاده من جديد، من بوابة فريق جونبوك هيونداي الكوري الجنوبي.

ومع فريقه الحالي لعب كيم جين سو، 93 مباراة رسمية، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 15 آخرين.

أما في تجربته الاحترافية بألمانيا، فقد شارك النجم الكوري، في 36 لقاءً رسميًا.