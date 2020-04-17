نجوم المستقبل؟.. تركي آل الشيخ: كيكي سيتين كان سيقود ناديًا مصريًا أوشكت على شرائه أثناء خلافي مع الأهلي‎

روى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، قصة اقتراب كيكي سيتين، مدرب نادي برشلونة الإسباني، من تدرب أحد الأندية المصرية، خلال الفترة الماضية، قبل أن يتولى المدرب تدريب البلوغرانا.

وقال تركي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك:"القصة بالنسبة لكيكي سيتين لا علاقة لبيراميدز بها، والقصة باختصار أنني كنت على وشك تملك نادٍ في الدوري المصري وكان سيدربه ووقعنا العقود، وهذا كان خلال فترة عدم وضوح علاقتي بالنادي الأهلي، لكن عندما اتضحت الأمور ألغيت الفكرة".

وأضاف آل الشيخ:"كيكي سيتين كان سيصل القاهرة ويبدأ التدريب بعدها بـ3 أيام، وجاء له عرض برشلونة، فقلت للرجل لا تفوّت الفرصة، هذه هي الحكاية، ولن أقول لكم كيف كان الفريق،لكن لديه مستقبل"، في تلميح إلى النادي الذي كان على وشك شرائه وهو نادي نجوم المستقبل، والذي ينشط في دوري الدرجة الثانية المصري.

وكان كيكي سيتين صرح أنه قبل أيام من تدريب برشلونة في منتصف الموسم الجاري كان على وشك الانتقال إلى الدوري المصري من أجل خوض تجربة أخرى.

وقال سيتين خلال تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، مساء الخميس:"قبل أيام من اتصال برشلونة بي، كنت على وشك الرحيل من أجل العمل في مصر".

وتابع:"نعم بالطبع تدريب برشلونة شيء يمكن أن يُحدث تغييرًا في مسيرتك بالكامل، ويمكن أن أوافق على العمل في برشلونة بالمجان، وفي أي ظروف".

وتولى كيكي سيتين تدريب برشلونة بعد إقالة المدير الفني السابق إرنستو فالفيردي، وبدأ مسيرته مع الفريق في 13 يناير الماضي.

وتم تعليق مسابقة الدوري الإسباني، منذ أكثر من شهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وكان برشلونة متصدرًا لترتيب جدول الليغا قبل تعليقه برصيد 58 نقطة.