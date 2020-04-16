فهد المولد يعتذر لجماهير النصر السعودي عن هذه اللقطة.. ويتحدث عن لعب "ببجي" مع ميسي (فيديو)

فهد المولد يعتذر لجماهير النصر السع...

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

قدم فهد المولد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، اعتذاره لجماهير نادي النصر، بسبب احتفاله بفوز فريقه على النصر الموسم الماضي.


واحتفل المولد بالهدف الثالث والفوز على النصر بمسابقة الدوري السعودي، أمام الجماهير النصراوية في الرياض.
وقال اللاعب في بث مباشر على إنستغرام مع الإعلامي السعودي، رياض المزهر، "اعتذر لجماهير النصر اذا أغضبتهم هذه الاحتفالية"".
وبسؤال عن صداقته مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، قال المولد إن ميسي صديقه، وإنهما طالما لعبا ببجي معًا.
وشدد المولد، على أنه يفتقد ميسي كثيرًا، بسبب توقف نشاط الكرة والتباعد الاجتماعي".


وحمّل المولد، الذي يقضي فترة ايقاف بسبب قضية منشطات، مسؤولية تراجع نتائج الاتحاد للاعبين، وليس الإداراة، كما كشف عن مبادرة لتخفيض رواتب لاعبي الاتحاد، بسبب الأزمة الاقتصادية التي خلفتها كورونا.

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