وليد الفراج يرد على هاشتاغ ”استهزائه بالحجر الصحي“.. ويوضح حقيقة تشجيعه لنادي الهلال السعودي (فيديو)

حرص الإعلامي وليد الفراج، مقدم برنامج ”الدوري مع وليد“، الرد على الهاشتاغ الذي تصدر موقع ”تويتر“، مساء السبت، واتهمه البعض بالاستهزاء بالإجراءات الوقائية في السعودية، بعد ظهوره في برنامجه، وهو يرتدي الكمامة تعبيرا عن رفضه إبداء رأيه لأحد ضيوفه؛ ما اعتبره البعض استهزاء بالحجر الصحي.

وقال الفراج عبر برنامجه: ”الله يستر لا يطلع هاشتاغ أني استهزئ بمرض ضيفي محمد العنزي، والبعض يسألني لم لا ترد على هذا التحريض اللي واضح جدا من أين يصدر ومن يموله، وأنا لن أشكو بسبب أي حملة ضدي، يوجد مسؤولون ويعلمون جيدا من يقوم بذلك، وعليه يجب أن يعلم الصغار أن المسؤولين لا يتم التعامل معهم بهذه الطريقة“.

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج: لن أشكو بسبب أي حملة ضدي يوجد مسؤولين ويعلم جيدًا من يقوم بذلك وعليه يجب أن يعلم الصغار أن المسؤولين لا يتم التعامل معهم بهذه الطريقة.#SBC pic.twitter.com/EL0ot8NS9Q — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) March 21, 2020

كما رد الفراج على مغرد اتهمه بالاجتماع مع أصحابه ولعب البلوت، قائلا: ”أقسم لك بالله، أمي على بعد 300 متر وما أقدر أشوفها من يوم ما طلعت في البرنامج ضمن الإجراءات الوقائية، وعائلتي في الدمام وأنا جالس وحيد في جدة ولا تنكد علي، وما بقى فيلم مصري ولا في نتفليكس ما شاهدته“.

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج يرد على مغرد اتهمه بالاجتماع مع أصحابه ولعب البلوت .. أمي على بعد 300 متر وما أقدر أشوفها.#SBC pic.twitter.com/LSeOvkOTBg — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) March 21, 2020

تشجيع الهلال

كما أوضح الفراج حقيقة تشجيعه لنادي الهلال، وذلك بعد أن وجّه له بعض متابعي البرنامج سؤالا حول حقيقة تشجيعه لنادي الهلال.

وقال الفراج: ”حقيقة أنا لست مشجعا لنادي الهلال ولكنني معجب به، كذلك أنا معجب ببعض الأندية، وأتمنى أن أنول هذا الشرف، لأنها أندية عريقة حققت الكثير من الإنجازات والبطولات، وقد لا تكون حصلت على نفس دعم الأندية الأخرى، أندية عريقة تقدم لنا أجيالا وراء أجيال من النجوم، وليس من حقك تجبرني أعجب بالكل“.

وأضاف: ”لا يعني أن ناديا فاز ببطولة، أنني مجبر على إحضار تاريخ البطولة التي تُوج بها من أجل إرضاء الآخرين، التشجيع شيء والإعجاب شيء آخر“.

وكان البعض من متابعي البرنامج، انتقدوا وليد الفراج كونه يتحدث عن الهلال ويتحامل على النصر في بعض حلقات برنامجه.