إيقاف مدرب النصر مباراة وتغريم الجابر

الرياض - قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف الأوروغوياني كارينيو مدرب النصر مباراة وتغريم سامي الجابر مدرب الهلال 50 ألف ريال لما بدر منهم تجاه حكم مباراة الفريقين.

وكان كارينيو تعرض للطرد في اللقاء من قبل الحكم الإيطالي باولو فليافينتو بسبب اعتراضه على قراراته.

أما سامي الجابر فقد تم تغريمه 50 ألف ريال بسبب حديثه عن التحكيم في المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة.