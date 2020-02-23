‏نادي الاتحاد السعودي يصدر بيانًا رسميًا حول أخطاء الحكام في مباراته ضد الهلال (صور)‎

أعلن نادي الاتحاد السعودي قيامه برفع شكوى لاتحاد كرة القدم تتضمن كافة الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق بداية الموسم، والتي كان آخرها مباراة أمس أمام الهلال.

وكان الهلال حقق فوزا صعبا أمام الاتحاد من ركلة جزاء سددها إدواردو، منحت الزعيم انتصارا حافظ به على صدارة جدول الترتيب، بفارق 3 نقاط عن النصر.

ودشن جمهور الاتحاد هاشتاغا على ”تويتر“، باسم ”#نادي_الفساد“، وتداولوا من خلاله صورا تدعم وجهة نظرهم بأن ركلة الجزاء التي احتسبت للهلال وسجل منها البرازيلي كارلوس إدواردو هدف فوز ”الزعيم“، وحصد الثلاث نقاط كانت يجب أن تعاد، فيما رد عليهم العديد من جمهور الهلال بتأكيد العديد من خبراء التحكيم بأن ركلة الجزاء صحيحة وتنفيذها سليم.