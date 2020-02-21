إيقاف الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي بسبب عبارات غير لائقة (شاهد)

كشفت تقارير صحفية سعودية أن اتحاد الإعلام الرياضي السعودي قرر إيقاف الإعلامي عايد الرشيدي عن الظهور الإعلامي بسبب عبارات غير لائقة تحدث بها عبر قناة 24 الرياضية.

وقال حساب صحيفة ”عكاظ“ على تويتر: ”علمت الصحيفة أن تنسيقا مشتركا بين اتحاد الإعلام الرياضي والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أسفر عن إصدار قرارا بإيقاف أحد الإعلاميين الرياضيين عن الظهور واستدعائه للتحقيق بسبب إطلاقه عبارات غير لائقة في إحدى القنوات الفضائية“.

علمت #عكاظ أن تنسيقا مشتركا بين اتحاد الإعلام الرياضي والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أسفر عن إصدار قرارا بإيقاف أحد الإعلاميين الرياضين عن الظهور واستدعائه للتحقيق بسبب إطلاقه عبارات غير لائقة في إحدى القنوات الفضائية#ان_تكون_اولا https://t.co/QV4pdcOeqa pic.twitter.com/1F2iIRTvvR — عكاظ الرياضية (@Okaz_Sports) February 21, 2020

وتناقلت الجماهير الرياضية مقطع فيديو للإعلامي عايد الرشيدي عبر برنامج سوالف رياضية على قناة 24 الرياضية حيث شمل حديثة عبارات غير مقبولة استدعت مقدم البرنامج للخروج إلى فاصل.

عايد انت لم تحترم القناه ولم تحترم الضيوف ولم تحترم المشاهدين ولم تحترم نفسك ! ياعايد ارجوك ارجع الى سوق الغنم ودع الرياضه لاهلها pic.twitter.com/eGTpRxoZdu #ايقاف_عايد_الرشيدي_مطلب — سيّد ذاك القصر (@abdalla8552) February 21, 2020

ودشنت الجماهير الرياضية هاشتاغ حمل عنوان ”عايدالرشيدي جاب العيد“ في إشارة لما تحدث به حيث قال المغرد نايف عبدالله :“بذاءة في الطّرح واستخفاف بعقل المشاهد مع الإعلامي عايد الرشيدي عيب واستح ياللي تسمي نفسك إعلامي هذا وانت لك سنين تطلع على الشاشة!!

ماذا نقول واي شيء نقول بعد ما قد قيل“

بذاءة في الطّرح واستخفاف بعقل المشاهد مع الإعلامي عايد الرشيدي عيب واستح ياللي تسمي نفسك إعلامي هذا وانت لك سنين تطلع على الشاشة!!

ماذا نقول واي شيء نقول بعد ما قد قيل???? صورة من غير تحية لإتحاد الإعلام الرياضي..@saudi24_sport @saudiFF @AbdulazizTF #عايد_الرشيدي_جاب_العيد pic.twitter.com/AAtHqy2QTR — نايف بن عبدالله (@NaifBinAbdullh) February 21, 2020

المغرد سامي الحريري قال :“ما ذكره اليوم “ عايد الرشيدي “ مُخجل مُخجل مُخجل ..

بذمتك هذا مثل تستشهد فيه أمام الناس و في مجلس !!!

عيب ورب البيت عيب ..

إلى متى يا إعلام النصر !!!“

ما ذكره اليوم " عايد الرشيدي " مُخجل مُخجل مُخجل ..

بذمتك هذا مثل تستشهد فيه أمام الناس و في مجلس !!!

عيب ورب البيت عيب ..

إلى متى يا إعلام النصر !!! — سامي الحريري (@SamiAlharirii) February 21, 2020

المغرد أبوشلبي بطل آسيا قال :“هل يرضيكم هذه الألفاظ

ده حتى المذيع خجل وطلع فاصل

تخيل ان الجاهل ده هو من يقيم الاندية

ماذا سيقول منهم خارج الدولة عن رياضة واعلام البلد !!

هل يرضيكم هذه الألفاظ

ده حتى المذيع خجل وطلع فاصل

تخيل ان الجاهل ده هو من يقيم الاندية

ماذا سيقول منهم خارج الدولة عن رياضة واعلام البلد !!@ssmfksa #ايقاف_عايد_الرشيدي_مطلب pic.twitter.com/rq7gYd6yCP — ابوشلبي- بطل اسيا (@medhatshlaby) February 21, 2020