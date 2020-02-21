 إيقاف الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي بسبب عبارات غير لائقة (شاهد) – إرم نيوز‬‎

إيقاف الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي بسبب عبارات غير لائقة (شاهد)

إيقاف الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي بسبب عبارات غير لائقة (شاهد)

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية سعودية أن اتحاد الإعلام الرياضي السعودي قرر إيقاف الإعلامي عايد الرشيدي عن الظهور الإعلامي بسبب عبارات غير لائقة تحدث بها عبر قناة 24 الرياضية.

وقال حساب صحيفة ”عكاظ“ على تويتر: ”علمت الصحيفة أن تنسيقا مشتركا بين اتحاد الإعلام الرياضي والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أسفر عن إصدار قرارا بإيقاف أحد الإعلاميين الرياضيين عن الظهور واستدعائه للتحقيق بسبب إطلاقه عبارات غير لائقة في إحدى القنوات الفضائية“.

وتناقلت الجماهير الرياضية مقطع فيديو للإعلامي عايد الرشيدي عبر برنامج سوالف رياضية على قناة 24 الرياضية حيث شمل حديثة عبارات غير مقبولة استدعت مقدم البرنامج للخروج إلى فاصل.

ودشنت الجماهير الرياضية هاشتاغ حمل عنوان ”عايدالرشيدي جاب العيد“ في إشارة لما تحدث به حيث قال المغرد نايف عبدالله :“بذاءة في الطّرح واستخفاف بعقل المشاهد مع الإعلامي عايد الرشيدي عيب واستح ياللي تسمي نفسك إعلامي هذا وانت لك سنين تطلع على الشاشة!!

ماذا نقول واي شيء نقول بعد ما قد قيل“

المغرد سامي الحريري قال :“ما ذكره اليوم “ عايد الرشيدي “ مُخجل مُخجل مُخجل ..

بذمتك هذا مثل تستشهد فيه أمام الناس و في مجلس !!!

عيب ورب البيت عيب ..

إلى متى يا إعلام النصر !!!“

المغرد أبوشلبي بطل آسيا قال :“هل يرضيكم هذه الألفاظ

ده حتى المذيع خجل وطلع فاصل

تخيل ان الجاهل ده هو من يقيم الاندية

ماذا سيقول منهم خارج الدولة عن رياضة واعلام البلد !!

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