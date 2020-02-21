بني ياس يطيح بشباب الأهلي دبي حامل اللقب ويتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الإمارات (فيديو)

أطاح بني ياس بحامل اللقب شباب الأهلي دبي من دور الثمانية لبطولة كأس رئيس الإمارات لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر ليصبح أول المتأهلين إلى قبل النهائي اليوم الجمعة.

وأحرز ريتشارد ألميدا قائد منتخب أذربيجان هدف بني ياس والمباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

واحتسب الحكم الركلة بعد مراجعة تقنية الفيديو للتأكد من ارتطام الكرة بيد المدافع محمد مرزوق داخل منطقة الجزاء إثر تسديدة سلطان الشامسي.

من ركلة جزاء..

ريتشارد يتقدم لـ #بني_ياس بالهدف الأول مع نهاية أول أشواط المباراة#بني_ياس_شباب_الأهلي#كأس_رئيس_الدولة حمل تطبيق #أبوظبي_الرياضية وتابع البث المباشر لكل برامجنا والأحداث الرياضية مجاناً عن طريق الرابطhttps://t.co/EsnSIN8IkF pic.twitter.com/DNy9hbQ1nV — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 21, 2020

وكاد شباب الأهلي، متصدر دوري المحترفين، أن يدرك التعادل قبل النهاية بدقيقتين لكن ضربة رأس البديل إسماعيل الحمادي ارتطمت بالقائم.

ويلتقي في وقت لاحق الظفرة مع الجزيرة في ثاني مباريات دور الثمانية.