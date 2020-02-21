 بني ياس يطيح بشباب الأهلي دبي حامل اللقب ويتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الإمارات (فيديو) – إرم نيوز‬‎

بني ياس يطيح بشباب الأهلي دبي حامل اللقب ويتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الإمارات (فيديو)

بني ياس يطيح بشباب الأهلي دبي حامل اللقب ويتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الإمارات (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أطاح بني ياس بحامل اللقب شباب الأهلي دبي من دور الثمانية لبطولة كأس رئيس الإمارات لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر ليصبح أول المتأهلين إلى قبل النهائي اليوم الجمعة.

وأحرز ريتشارد ألميدا قائد منتخب أذربيجان هدف بني ياس والمباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

واحتسب الحكم الركلة بعد مراجعة تقنية الفيديو للتأكد من ارتطام الكرة بيد المدافع محمد مرزوق داخل منطقة الجزاء إثر تسديدة سلطان الشامسي.

وكاد شباب الأهلي، متصدر دوري المحترفين، أن يدرك التعادل قبل النهاية بدقيقتين لكن ضربة رأس البديل إسماعيل الحمادي ارتطمت بالقائم.

ويلتقي في وقت لاحق الظفرة مع الجزيرة في ثاني مباريات دور الثمانية.

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