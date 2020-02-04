الحكم على سامي الجابر بالغرامة وتقديم اعتذار رسمي لنواف بن سعد في قضية المبلغ المفقود الشهيرة

كشفت صحيفة ”الرياضية“ السعودية، أن المحكمة الجزائية أصدرت، اليوم الثلاثاء، حكما على نجم ورئيس سابق بالغرامة وتقديم اعتذار رسمي لرئيس نادٍ سابق في قضية المبلغ المفقود الشهيرة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ”الحكم قابل للاستئناف“.

وتوقع مغردون أن تكون القضية المشار إليها من جانب الصحيفة، التي لم تذكر أي أسماء، خاصة بالنجم سامي الجابر، أسطورة ورئيس نادي الهلال السعودي السابق، ونواف بن سعد، في قضية الـ170 مليون ريال المفقودة من نادي الهلال، العام الماضي.

يشار إلى أن الأمير نواف بن سعد كان يتولى زمام الأمور في نادي الهلال قبل الكابتن سامي الجابر، حيث يلمح المسؤول النصراوي السابق إلى أن تصريحات الجابر تلقي بأزمة الأموال على الإدارة السابقة للزعيم وهذا غير مقبول.

مع التقدير و الاحترام للإيضاح الصادر من الهيئة العامة للرياضة و الذي اشار لعدم تلقي الهيئة اي تقارير بخصوص ال170 مليون التي يتم بين الحين والاخر تدوالها اعلامياً أرغب توضيح انه بالفعل لم تتلقى الهيئة اي تقرير مالي (منفصل) بهذا الخصوص. 1️⃣ pic.twitter.com/sAKY3wFXbS — سامي الجابر (@SamiAlJaber) October 16, 2019

واستمر الجدل الحاصل حيال مصير الـ170 مليون ريال غير المدققة في نادي الهلال، والتي أُعلن عنها في الموسم قبل الماضي، بعد أن أوضحت الهيئة العامة للرياضة أنه بعد مراجعة كاملة ودقيقة لكافة التقارير التي وردتها، فقد وجدت أنه لم يسبق أن تلقت أي تقرير من إدارة رئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر بخصوص وجود مبالغ مالية غير مدققة خلال فترة رئاسته، ورد الجابر على ذلك الإيضاح عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأن الهيئة لم تتلقَ أي قوائم منفصلة متعلقة بالمبلغ المفقود، إنّما تم رفع قوائم شاملة إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وهو ما يتناقض مع ما ذكره سابقا في تغريداته السابقة بأنه تم الرفع إلى الهيئة العامة للرياضة.

وبدأت القصة حينما ذكر سامي الجابر أن القوائم المالية لم تُرفع حتى تاريخ 21 مايو 2018، وأن رئيس الهيئة العامة للرياضة في حينها تركي آل الشيخ طلب رفعها، ولكن قبل هذا الحديث ظهر وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للإعلام رجاءالله السلمي، في الثاني من مايو 2018، بتصريح تلفزيوني ذكر فيه أن رئيس الهلال سامي الجابر رفع تقريرا رسميا لرئيس الهيئة العامة للرياضة بتاريخ 1-5-2018 بوجود إشكالية بعدم استطاعة نادي الهلال استخراج الرخصة الآسيوية في حال عدم سداد مبلغ 115 مليون ريال قبل تاريخ 30 يونيو 2018، وفي نفس التقرير هناك مبلغ 170 مليون ريال لم تتضح آلية صرفها، وطلبَ رئيس الهيئة من إدارة الهلال التحقق من الأمر بالتعاقد مع مكتب قانوني ومحاسبين لمعرفة الآلية التي صُرفت فيها المبالغ.